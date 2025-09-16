Con libros y lectura, refuerzan el vínculo entre mujeres presas y sus hijos

Con el objetivo de reforzar el vínculo, mujeres presas y sus hijos de hasta cuatro años con los que conviven en una cárcel bonaerense comenzaron un taller de vinculación literaria con encuentros quincenales de 90 minutos.

“La iniciativa se desarrolla en la Unidad 33 Los Hornos, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y está a cargo de la Fundación AS luego de un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de, y tiene como objetivo de reforzar el vínculo madre e hijo a través de los libros”, informó el SPB en un comunicado de prensa.

En el primer encuentro participaron la presidenta de la Fundación AS, Ana Sicilia, y la escritora, periodista y poeta Flor Codagnone, quienes en el Salón de Usos Múltiples del sector escuela de la cárcel interactuaron con más de 20 presas que son madres y ocho.

“El Taller de Vinculación Literaria se brinda como un espacio de intimidad y acercamiento entre madres e hijos en contextos de encierro a través de la lectura, la narración oral y el juego. En la fundamentación de la propuesta se explicó que entendemos a la lectura como herramienta de expresión y pensamiento”, se agregó en el citado comunicado

Y se agregó: Además, de su instancia lúdica e imaginativa, buscamos que las madres puedan reforzar el vínculo amoroso y lúdico con sus hijos desde lo literario. Los objetivos del taller son que los participantes reconozcan y apliquen herramientas de la narración oral, entrenen la comprensión lectora, desarrollen una mirada crítica y lúdica sobre la realidad, se brinden al juego y desarrollen su creatividad, originalidad y afecto".

Codagnone se dedica a la divulgación y a la mediación de poesía, forma parte del equipo de educación del Museo Evita y es responsable de desarrollo territorial de la Fundación As.

Sicilia desde el año 2017 y, a partir de una vocación personal, recorre distintas cárceles de la Argentina, fomentando la lectura como una herramienta de igualdad e integración social y entregando donaciones de libros a las personas presas.