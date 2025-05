Condenaron a prisión perpetua a una mujer por matar a su hija de cuatro años

Una joven fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de su hija de cuatro años, la misma pena que recibió su pareja, un pastor evangélico.

La sentencia fue dictada el miércoles pasado por el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, que condenó a prisión perpetua a Julieta Jimena Córdoba, de 25 años y a Andrés Regino Bustamante, de 74, por el brutal asesinato de Zoe Natasha Rodríguez, de tan solo 4 años. El fallo calificó el homicidio como triplemente agravado por el vínculo, alevosía y criminis causa, además de declararlo como un hecho de violencia contra la mujer y maltrato infantil.

La jueza Karina Cabral, junto con los magistrados Edith Agüero y Gustavo Farías, firmó la sentencia que también impone a los condenados tratamiento psicológico y psiquiátrico permanente, y ordena al Juzgado de Ejecución Penal informar de forma continua al padre de la niña sobre el desarrollo de las penas.

“Estamos muy contentos, teníamos que estar presente en cada audiencia, salíamos tristes de los tribunales, fuimos a cuarenta y nueve en total, en la mayoría volvíamos con las manos vacías. Es un alivio que haya terminado todo. Por suerte toda la familia pudo asistir a la del veredicto final, todos queríamos la prisión perpetua y gracias a Dios se logró”, dijo a LA NACION el abuelo de la niña, Oscar Rodríguez.

Y agregó “Nos llamó nuestra abogada para decirnos que la jueza Karina Cabral viene a Chilecito a visitar a mi nieta en el cementerio, la verdad que estamos todos emocionados, nunca una jueza hizo algo igual acá”.

El dolor del homicidio emerge de las palabras del abuelo de la víctima: “A Zoe la asesinaron de una forma aberrante, tenía cuatro años, le quebraron el maxilar derecho la quinta y la séptima costilla, le metieron un arma filosa en la cabeza, después la dejaron al lado de la moto, le echaron cinco litros de nafta y la prendieron fuego”.

La tragedia familiar parece haber comenzado antes del crimen. “ El padre de Zoe ( Kevin José Rodríguez , de 25 años), recién la pudo reconocer post mortem, la madre nunca permitió que le diera el apellido, jamás se presentó en el Registro Civil, nosotros la estábamos criando porque la madre la abandonó a los cuatro meses, después de casi dos años un día se presentó con el pastor y se la llevó de mi casa , fuimos a la justicia, presentamos pruebas de maltrato infantil, pero la justicia nunca nos escuchó, nos falló, si hubiesen actuado mi nieta estaría con nosotros”, dijo el abuelo de Zoe.

Hizo una pausa y comentó: “Nunca me voy a olvidar de ese día, estábamos toda la familia a punto de almorzar, festejábamos el cumpleaños de Ciro, otro de mis nietos cuando de repente entra mi hija llorando y gritando diciendo que habían matado a Zoe, que la habían calcinado, llegamos y comprobamos que era verdad, una triste y horrenda noticia”.

También explicó a LA NACION que su hijo estaba muy agradecido con todas las personas que los acompañaron en este duro y cruel proceso.

El padre de Zoe pidió la condena de los homicidas

Por su parte, Ke vin Rodríguez, el padre de la niña asesinada, utilizó las redes sociales para dar su mensaje: “Hoy por fin mi corazón siente paz porque se puede hacer justicia por vos, mi bebe. Es un calvario por todo lo que pasaste. Y un calvario vivir día a día sin vos. Te amo y extraño todos los días de mi vida. Y aunque sé que nadie te devolverá puedo sentir la tranquilidad porque vas a poder descansar en paz. Me quedo con todos tus recuerdos, te amo y te extraño todos los días de mi vida. Me quedo con tus bailes, con tu risa y con lo que más me duele, el recuerdo de tus besos y abrazos te amo por siempre mi pequeña Zoe”.

Y agradeció el apoyo de su padre. “Quería agradecerte con todo mi corazón por todo lo que haces e hiciste por nosotros, sos increíble como padre, como abuelo, el mejor, no sé que hubiese hecho sin tu apoyo para seguir en esta lucha”.

En tanto, la presidente de la Fundación Morelli, Bárbara Morelli, dijo a LA NACION: “Acompañamos el caso desde el principio. Durante más de un año y medio presentamos escritos exigiendo que la justicia fijara fecha de juicio, porque la causa estuvo paralizada demasiado tiempo. También llevamos a los familiares de Zoe al Senado y al Congreso de la Nación para visibilizar este crimen, logramos que se declare de interés un mural en su honor en el Parque Las Heras,e impulsamos la redacción de un proyecto de ley para que el filicidio no vuelva a quedar silenciado. Esta fue una condena ejemplar”.

Condenaron a prisión perpetua a los asesinos de Zoe

La iniciativa que propone la Fundación Morelli apunta a la creación de un registro federal de casos de filicidio y la incorporación de protocolos obligatorios de prevención, actuación y seguimiento. Además, el mural “Conciencia por las Víctimas de Filicidio”, realizado en conjunto por organizaciones de defensa de la niñez ya fue declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.