Condenas en la causa de la mujer que denunció al hijo de un ministro de Menem

Dos exempleados municipales de Merlo fueron condenados a cinco años y medio de prisión por secuestrar a Jessica Rodriguez para que cambie su declaración en dos causas penales que se le siguen al abogado Mariano José Mera Alba, hijo de Julio Mera Figueroa, ministro del Interior durante la primera presidencia de Carlos Menem, a quien la joven había denunciado por abuso sexual y explotación laboral.

Según informó el Ministerio Publico Fiscal en su portal institucional fiscales.gob.ar, las condenas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº10 recayeron sobre Osmar Moyano y Ernesto Ariel Duarte, a quienes se los consideró responsables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas en concurso ideal con robo”. Ambos se encuentran actualmente detenidos con prisión preventiva confirmada recientemente por la Cámara de Casación Penal. Mientras que Juan Omar Schirmo fue absuelto por el beneficio de la duda.

Mera Alba, quien también había sido señalado por el fiscal Oscar Ciruzzi como responsable directo, porque habría participado del secuestro, está prófugo desde hace al menos dos años. En noviembre de 2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien pudiera colaborar con datos sobre él.

💰💰Recompensa de $500.000 pesos 💰💰Para quien aporte datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Mariano José MERA... Posted by Policía de Seguridad Aeroportuaria on Wednesday, November 20, 2019

A su vez, el tribunal integrado por los jueces Marcela Rodríguez, Silvia Mora y Alejandro Noceti Achaval, ordenaron que se investigue a tres testigos del juicio por presunto “falso testimonio”.

Para el fiscal, los hechos ventilados en el debate se iniciaron en la madrugada del 20 de septiembre de 2018, cuando la víctima, Jessica Rodriguez, de 23 años en ese momento, fue citada en un bar de Almirante Brown y Pilcomayo, en el barrio de La Boca, tras asistir al estadio La Bombonera para presenciar un partido de Copa Libertadores del equipo local, del cual es hincha.

En ese momento, desde un auto que sería propiedad de Mera Alba descendieron tanto el abogado prófugo como los imputados Moyano y Duarte y la arrastraron hasta el vehículo “valiéndose de su fuerza y con violencia”. Luego se dirigieron hasta la localidad bonaerense de Merlo, donde funcionaba una parrilla que era propiedad de Mera Alba y, entre los tres hombres, la amenazaron. Intimidaron a la joven para que esta cambiase una declaración que había hecho en una fiscalía de Morón en dos expedientes por abuso sexual y lesiones que se le seguían al abogado.

La víctima había trabajado en la casa de Mera Alba, mientras él estaba en pareja con una mujer que luego lo denuncio por violencia de género y abuso sexual. En aquella causa la empleada del letrado declaró como testigo por los maltratos que la mujer manifestó haber recibido por parte del abogado. Luego sería la propia Jéssica la que también lo denunciaría por abuso sexual y explotación labora

”Vos sabés lo que le pasa a los traidores; si haces las cosas mal, vas a saber lo que te va a pasar, te vamos a matar”, le repetían los captores a la víctima. Tras la amenazas, la víctima fue llevada hasta una casa ubicadas a unas tres cuadras, donde estaban sus hijas, quienes habían sido llevadas allí por su padre, expareja de la mujer.

De acuerdo al testimonio de la víctima, los captores las dejaron encerradas toda la noche y por la mañana la llevaron a ella hasta la fiscalía de Morón, donde apareció un tercer hombre que se cree fue quién le indicó lo que debía cambiar de la declaración.

Una vez realizada esta nueva declaración, la mujer fue llevada de regreso a la casa de Merlo, donde fue rescatada por personal policial que había sido alertado del hecho por una amiga de la víctima que había sido contactada por esta durante la madrugada a través del celular de su expareja.

En el expediente figuran contactos entre un prófugo y el exjefe de la barra de Boca, Rafael Di Zeo

”A la víctima se la sustrajo, se la retuvo y se la obligó a hacer algo en contra de su voluntad como era cambiar sus dichos en dos causas”, resumió el fiscal en su alegato y también remarcó una serie de mensajes donde Mera Alba contactó a Rafael Di Zeo, uno de los exlíderes de la barra de Boca Juniors.

”Mirá que la estuvieron buscando en la cancha y no la vieron, pero si no es hoy, es el domingo”, escribió Di Zeo. Para el fiscal, “el relato de la mujer tiene sustento en todas estas llamadas y mensajes”, y aseguró que “todos los dichos de la víctima no fueron desvirtuados ni siquiera por el andamiaje testimonial armado por quién se encuentra prófugo en la causa”.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project