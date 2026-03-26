Confirmaron la pena a prisión perpetua por el homicidio de Araceli Ramos, la joven engañada con una falsa promesa laboral

Al rechazar un recurso de queja por inadmisible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la pena a prisión perpetua de Walter Vinader, el exintegrante de la Prefectura Naval que había sido encontrado culpable del homicidio de la joven Araceli Ramos y la desaparición de Aída Amoroso, de 81 años.

Entre agosto y el 4 de octubre de 2013, Vinader apareció en la casa de Amoroso, situada en la localidad de Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Feberero y le dijo que era un amigo de su hijo, al que supuestamente había conocido en prisión.

El exprefecto se aprovechó de la confianza de la mujer y se instaló en su casa. Amoroso nunca más volvió a ser vista y se presume que fue asesinada.

En esa casa, el 30 de septiembre de 2013, Ramos, de 19 años, fue citada por un falsa promesa para una entrevista laboral.

“Según se determinó, Vinader la retuvo para obligarla a filmar un video. En esa grabación la chica decía que si le llegaba a pasar algo a ella o a Vinader había que buscar a la exesposa del exprefecto y a tres policías. Tras el video, la golpeó en la cabeza y la estranguló. Su cadáver, atado con un alambre de similares características al que fue hallado en la casa de Amoroso, fue encontrado 12 días después en un descampado de La Matanza”, informaron fuentes judiciales.

La autopsia determinó que la joven murió por “asfixia por estrangulamiento”. Según publicó en su momento la agencia de noticias Télam, el homicidio habría ocurrido entre una semana y diez días antes del hallazgo del cadáver.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la pena de prisión perpetua paera Walter Vinader Facebook

En 2016, el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°4 de San Martín condenó a Vinader como autor de “privación ilegal de la libertad coactiva en concurso ideal con homicidio criminis causa”, en el caso de Araceli, y del delito de “privación ilegal de la libertad coactiva agravada por ser la víctima mayor de 70 años”.

Para el Ministerio Público Fiscal y los particulares damnificados, Ramos fue asesinada por Vinader para vengarse de su exmujer y de los policías que lo detuvieron en el marco de una causa por extorsión por la que fue condenado en la ciudad bonaerense de Suipacha. Entre las pruebas aparecían unos 25 llamadas telefónicas con Araceli antes de la falsa entrevista y una foto de la víctima en su computadora. A Amoroso, en tanto, la hizo desaparecer por “codicia” y “crueldad”.

La defensa dijo que la sentencia era arbitraria y que existía una “confabulación” en su contra, pero la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso, al igual que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que consideró que la sentencia había sido fundada.

“Entonces, Vinader acudió en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hoy, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso por inadmisible”, sostuvieron fuentes del máximo tribunal.