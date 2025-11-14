“¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial

Su rol en la organización criminal era simple, pero no por ello dejaba de ser importante y hasta, se podría decir, clave. Era el encargado de avisar sobre la presencia de personal policial o de “posibles alertas irradiadas en cercanías del lugar de la casa que planeaban robar que pudiesen poner en riesgo a sus cómplices”.

Para César Adrián C., de 42 años, la “tarea” era sencilla. Podía acceder a información privilegiada: era oficial de la Policía de la Ciudad. Su último destino fue la Dirección Autónoma de Alcaidías. Ahora está en situación pasiva y tras las rejas.

En las últimas horas, fue procesado con prisión preventiva por el juez nacional en lo criminal y correccional Darío Bonnano por los delitos de robo y hurto agravados. El magistrado también le imputo ser parte de una asociación ilícita.

“El oficial César Adrián C. fue sumariado y cesado en sus funciones en el momento de conocerse su implicación en el caso. Se encuentra en situación pasiva”, dijeron fuentes de la Policía de la Ciudad ante una consulta de LA NACION.

El uniformado no fue el único procesado. El juez Bonanno también dictó la prisión preventiva de Oscar Alberto Z., de 49 años, y para Adrián José D., de 35, por los delitos de robo, hurto, asociación ilícita y privación ilegítima. La causa tiene tres prófugos.

Los secretos de la banda que robaba casas en Caballito y Parque Chacabuco

“Se conoció que la agrupación presentaría un alto grado de organización y coordinación para concretar las acciones delictivas en cuestión (más allá de la puntual intervención individual de cada miembro en los episodios desplegados en ese contexto), verificándose en la mayoría de los casos un actuar conjunto y con distribución de roles en los desapoderamientos con un mínimo de tres integrantes (aunque en algún episodio se habría detectado la reunión de hasta seis personas), y también el aporte de otras funciones indispensables para el despliegue habitual de los delitos producidos”, explicó el magistrado en la resolución donde procesó a los sospechosos.

Uno de los robos adjudicados a la banda ocurrió el 17 de junio pasado. Eran las 12.20 cuando comenzó el plan criminal. Primero, César Adrián C. se encargó de averiguar que no hubiera presencia policial en la zona. Después, dos de sus cómplices irrumpieron en una casa de Tejedor al 700, en Parque Chacabuco, donde sorprendieron a una mujer, su hija y una empleada doméstica. Las víctimas fueron atadas con precintos y amordazadas con remeras.

Los delincuentes estuvieron 20 minutos en la propiedad. Revisaron todas las habitaciones en busca de dinero y objetos de valor. Se hicieron de una caja fuerte donde había 5000 dólares y se apropiaron de 800.000 pesos, teléfonos celulares, computadoras, una cadena de oro, una consola de juegos y cinco camisetas de Boca Juniors autografiadas por los jugadores del club.

Al declarar ante los investigadores, la dueña de la casa contó que mientras los ladrones revisaban las habitaciones, escuchó que uno de los delincuentes hablaba por teléfono y le preguntó a su interlocutor: “¿Primo, todo tranquilo afuera?".

Los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial

Antes de escapar con el botín, los ladrones limpiaron el picaporte de la habitación donde habían encerrado a las víctimas con una remera.

A partir de las filmaciones aportadas por la familia damnificada y otras imágenes de cámaras de seguridad, se pudo determinar que los delincuentes llegaron y se escaparon en un Peugeot 208 negro. La chapa patente del vehículo fue identificada a partir del trabajo hecho por los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) del gobierno porteño, quienes también lograron reconstruir el trayecto que hizo el auto antes y después del robo.

El 27 de junio pasado, la banda volvió a actuar. En esa oportunidad protagonizó un robo en un departamento de un edificio situado al 1200, en Caballito, donde se hizo de un botín de cinco relojes Michael Kors, cuatro relojes Guess, un reloj Buloba, cinco pulseras pandoras con dijes, dos cadenas de oro, dos computadoras, una tablet y un iPhone 14, entre otros objetos de valor.

Tras encerrar al dueño del departamento en el baño de una de las habitaciones, los ladrones huyeron en el Peugeot 208 negro.

Los sospechosos también fueron acusados de un intento de robo ocurrido en Parque Chacabuco en junio pasado. Los detectives judiciales sospechan que, además, habrían sido autores de otros atracos de similares características que están bajo investigación.

En la investigación intervino el fiscal Andrés Madrea y la División Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.

“Se comprobó entonces que los delitos cometidos en el marco asociativo aludido se vincularían, fundamentalmente, con el desapoderamiento ilegítimo de bienes y dinero de terceros, la mayoría de veces llevada a cabo dentro de viviendas mediante el montaje de una operatoria compleja y coordinada que involucraría, además de la agresión física e intimidación verbal y mediante la exhibición de armas de fuego a las potenciales víctimas, el seguimiento previo de aquellas personas -o bien la obtención de información personal y patrimonial de relevancia-, el uso ilegítimo de llaves de acceso a unidades funcionales –originales o duplicadas-, así como también de aparatos de telefonía celular móvil, armas de fuego, sus piezas y municiones, además de la obtención de información privilegiada, a través de parte de sus miembros, que resultaban ser personal de la Policía de la Ciudad, respecto a la existencia de alertas o presencia de personal policial que pudiera poner en riesgo la eficacia de las maniobras ejecutadas. Además, se verificó la disposición constante y alternada de vehículos presumiblemente sustraídos o con chapas patentes apócrifas, utilizados para llegar a la zona de los domicilios atacados, concretar el seguimiento de potenciales víctimas y huir de los lugares sin ser alcanzados por la autoridad policial o terceros" afirmó el magistrado en la citada resolución.