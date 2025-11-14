Río Negro: falleció una mujer tras chocar contra una ambulancia y caer a un desagüe

Una mujer de 30 años, identificada como Rosana Nélida Zapata, falleció este jueves por la tarde en un grave siniestro vial sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de Roca, provincia de Río Negro. La víctima viajaba en un Renault Sandero cuando colisionó contra una ambulancia privada que trasladaba a dos heridos en código rojo al hospital local, tras un accidente ocurrido minutos antes durante la carrera de ciclismo la Vuelta al Valle.

El episodio se produjo mientras numerosos vehículos abandonaban la zona del circuito ciclístico. Según informó el comisario inspector José González al portal local Río Negro, la ambulancia se dirigía hacia el hospital de Roca con pacientes en estado crítico cuando, al llegar al tramo conocido como Tres Cruces, se encontró de frente con el Sandero que avanzaba en sentido hacia el norte. El impacto lateral provocó que la conductora perdiera el control y que el automóvil cayera al desagüe paralelo a la ruta.

La conductora del Sandero fue trasladada hacia el hospital de Roca, pero falleció horas después

Minutos después del choque, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar alertados por vecinos que presenciaron la caída del vehículo. Al llegar, los rescatistas encontraron a personas y efectivos policiales realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre la mujer. “El vehículo había caído dentro del desagüe que corre de forma paralela a la ruta provincial”, informaron desde el cuartel al portal local Río Negro.

La unidad de emergencias del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia logró estabilizar a Zapata y dispuso su traslado de urgencia al hospital Roca. Sin embargo, y pese al trabajo de los profesionales, la mujer falleció horas después debido a las lesiones sufridas.

Las causas exactas de su muerte aún se encuentran bajo análisis médico y judicial.

Una ambulancia en plena emergencia

Según detalló el comisario inspector González a Río Negro, la ambulancia privada involucrada formaba parte del operativo sanitario montado para la 82° edición de la carrera de ciclismo Vuelta al Valle.

La unidad había sido convocada tras un primer accidente ocurrido en la zona de Tres Cruces, donde asistió y trasladó a dos ciclistas con heridas de gravedad.

El accidente ocurrió minutos después del triunfo del uruguayo Anderson Maldonado en la carrera Vuelta al Valle

Mientras se dirigía al nosocomio en código rojo —la máxima categoría de urgencia— se produjo la colisión con el Sandero. A raíz del impacto, el tránsito en ese sector de la ruta quedó interrumpido hasta que finalizaron las tareas de rescate y las primeras pericias.

Quién era la víctima

En tanto Río Negro indicó que la mujer fallecida fue identificada como Rosana Nélida Zapata, de 30 años, quien viajaba sola al momento del siniestro. La tragedia ocurrió apenas minutos después del cierre de la jornada deportiva.

El siniestro ocurrió a la salida de la carrera de ciclismo la Vuelta al Valle, camino a Paso Córdoba

Su muerte provocó una profunda conmoción entre los vecinos que presenciaron la caída del auto al desagüe y colaboraron en los primeros auxilios.

La Policía rionegrina continúa con el relevamiento del lugar y el análisis de ambos vehículos involucrados para determinar la mecánica exacta del hecho, mientras que el Ministerio Público Fiscal aguarda los informes médicos y las pericias viales para avanzar en la investigación.