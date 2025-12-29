Conmoción en Santa Fe: la exnovia del adolescente asesinado seguirá presa y apuntan a un video íntimo como posible móvil

SANTA FE.— Continúa la conmoción en la capital santafesina por el homicidio de Jeremías Monzón, de 15 años, hallado sin vida el 22 de diciembre en un galpón abandonado del barrio Chalet, a un costado del estadio de Colón, al sur de la ciudad. Según confirmó la Justicia provincial, los autores serían menores de edad, de entre 14 y 17.

La exnovia de la víctima, de 16, fue imputada ayer por el fiscal de Menores Francisco Cecchini por homicidio calificado, bajo las figuras de concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento.

Tras la audiencia realizada en los Tribunales provinciales, el juez penal Sergio Carraro resolvió que permanezca detenida en un Centro Especializado para Menores, bajo un régimen acorde a su edad y a la normativa vigente. La medida equivale a una prisión preventiva en el sistema de adultos.

“No se trata de una prisión común, sino de una medida cautelar con características propias del régimen penal juvenil”, explicó Cecchini, al confirmar que la joven seguirá privada de libertad mientras avanza el proceso judicial.

Otro adolescente, de 14, también fue detenido. Por ser considerado no punible, se realizará una audiencia de atribución del hecho para determinar su grado de participación. El fiscal indicó que “participaron tres personas: dos menores y una tercera sobre la cual estamos trabajando”.

Los informes a los que accedió LA NACION señalan que el buscado sería otro joven, posiblemente de 17 años, que estuvo en el galpón donde Monzón fue asesinado. La pista está próxima a confirmarse y se ordenaron nuevas diligencias para dar con su paradero.

El móvil aún no fue esclarecido. Si bien circularon varias versiones entre los familiares, los testimonios apuntan a que se trató de un asesinato con el aparente propósito de eliminar un video que habría mostrado un encuentro íntimo entre Monzón y la adolescente detenida .

De allí surge la hipótesis de una emboscada, armada por la joven y ejecutada en parte por sus cómplices, sustentada en la forma cruel en que fue atacado. La autopsia reveló que el cuerpo presentaba 23 heridas de arma blanca.

Este fin de semana se realizaron allanamientos y otras diligencias en el lago del Parque del Sur, donde se habrían arrojado pertenencias de la víctima consideradas claves para la causa. Los investigadores buscan confirmar si esos elementos aportan pruebas sobre la planificación del crimen.

“Hay una tercera persona involucrada que aún no fue individualizada plenamente. Estamos muy cerca. Todavía no ha sido definitivamente identificada y por eso no está inmersa en el proceso”, dijo el fiscal, que anticipó nuevas medidas en las próximas horas.