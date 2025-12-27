Una chica de 16 años fue detenida por el asesinato a puñaladas de un adolescente de 15

SANTA FE.- SE produjo un vuelco inesperado en el caso por la muerte de un adolescente de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en estado de descomposición el pasado lunes, en un galpón ubicado en el barrio Chalet, a un costado del estadio de Colón. Una adolescente de 16 años, que habría seducido a la víctima en contactos por redes sociales, fue detenida en las últimas horas y, por los elementos reunidos en la causa, la Justicia provincial le imputará la autoría del homicidio de Jeremías Monzón.

El caso conmociona a esta ciudad, ya que otros dos menores de edad quedaron detenidos. Uno de ellos, fue entregado a la Justicia por su propia madre.

Según los investigadores, ese menor habría grabado un video del momento que se produjo el asesinato de Monzón. El contenido de esa filmación demostraría la participación de la menor, admitieron las fuentes consultadas por LA NACION.

De acuerdo con los informes que trascendieron este sábado, en la medianoche pasada fuerzas policiales cumplieron una orden judicial y procedieron a detener a la menor, cuyas iniciales son M.A. y se trataría de la joven que tenía una relación con el adolescente asesinado, como se informó en un primer momento.

En tanto, LA NACION pudo saber que la audiencia imputativa se realizará el próximo lunes en los tribunales de esta capital, ordenada por los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por otra parte, se confirmó que en las últimas horas se realizaron allanamientos en la ciudad de Santa Fe, donde los investigadores recopilaron elementos de interés para la causa que continúa abierta y ahora se centra en reconstruir las últimas horas del adolescente y determinar las responsabilidades en el crimen, mientras avanzan las medidas judiciales y periciales ordenadas por la fiscalía.

El hallazgo del cuerpo

El crimen de Jeremías Monzón quedó al descubierto el lunes 22, cuando personal policial, alertado por vecinos, acudió a un galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

Según determinó la posterior autopsia, el cuerpo presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría del jueves anterior, la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente.

Los primeros informes apuntaron a una adolescente de 16 años, que Monzón había conocido por redes sociales y que residía en uno de los monobloques del barrio Centenario, lindante con el estadio de Colón.

Si bien se dijo en un primer momento que con esa mujer la víctima mantenía una relación, los propios familiares del joven asesinado la conoció por redes sociales y que el primer contacto personal lo iba a mantener el día que terminó muerto.

M.A., la adolescente, cuya familia denunció el mismo día que fue hallado el cuerpo de Monzón que se encontraba desaparecida, sorpresivamente apareció al día siguiente en un hogar para menores de esta capital, acompañada por un familiar.

Hasta entonces se pensó que tal actitud respondía a un comportamiento de prevención ante la magnitud de lo sucedido. Aun así, el caso hasta hoy se lo relacionó con un ajuste de cuenta entre grupos de adolescentes, por razones diversas, donde no se descartaba la existencia de sustancias ilegales.

Incluso, el galpón donde fue hallado el cadáver de Monzón sería utilizado por jóvenes de la zona para sus objetivos de consumo de drogas, como revelaron denuncias de familiares de adictos.

Los antecedentes indican que Jeremías había viajado desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven, encuentro que quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida en el inmueble abandonado, y la muerte se determinó que ocurrió entre 72 y 96 horas antes del hallazgo.

En tanto, este viernes, en horas de la noche, y convocados por amigos y familiares de la víctima, alrededor de un centenar de personas se concentró en la zona conocida como de “Las cinco esquinas”, de Santo Tomé, para reclamar avances en la investigación, lo que sucedió horas después.

Tras la detención de M.A, los fiscales Cecina y Gioria, que antes compilaron elementos de interés para la causa en distintos procedimientos, uno de ellos en el lago del denominado Parque Sur de esta capital, fijaron para el próximo lunes en los tribunales de la ciudad, la audiencia donde se le imputará a la mujer detenida el delito de homicidio calificado. Los otros detenidos también serían acusados del asesinato.