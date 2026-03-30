Conmoción en Santa Fe: uno de los heridos más graves fue trasladado a un hospital de la capital provincial

SANTA FE.- Uno de los dos chicos que resultaron heridos de bala por los disparos a mansalva de un adolescente en la Escuela N°40 de San Cristóbal, ataque que le costó la vida a un menor de 13 años, fue derivado a un centro especializado de la capital provincial por la complejidad de su estado clínico.

El trágico suceso dejó un saldo de ocho alumnos con lesiones de distinto tipo y gravedad. Todos recibieron asistencia inmediata en el Hospital San Cristóbal, ubicado a 160 metros del establecimiento escolar que fue centro de los disparos.

Pero luego se decidió el traslado de algunos de ellos al Hospital Zonal “Jaime Ferré”, de Rafaela (160 kilómetros al sur), donde fueron internados y algunos debieron ser sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Pasado el mediodía de este lunes, uno de los heridos en la Escuela Normal “Mariano Moreno” de San Cristóbal, arribó al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, de esta capital, a 179 kilómetros de distancia.

“Se trata de un niño de 13 años. Antes estuvo en el Hospital de Rafaela, donde ingresó lúcido y hemodinámicamente estable. Continúa estable”, informó el director del citado hospital, Pablo Ledesma.

“Su derivación a la ciudad de Santa Fe responde a una atención de mayor complejidad y a un seguimiento que se le realizará de las heridas” recibidas, explicó el director del centro asistencial en una conferencia de prensa en la que destacó el trabajo de los equipos de salud de San Cristóbal y de Rafaela ante la emergencia.

El paciente −señaló el doctor Ledesma− “ingresó en buenas condiciones clínicas, lúcido y estable. Quedará internado en la sala de Cuidados Especiales. No necesita, por ahora, pasar a quirófano”, aclaró el director médico, que agregó un dato esperanzador con respecto al estado de salud del chico y la trayectoria de su evolución: “Las heridas no afectaron órganos vitales”.

Los restantes adolescentes heridos fueron recibiendo el alta médica con el transcurrir de la jornada. Solo quedan internados dos menores: uno en Rafaela y el restante en Santa Fe capital.

Por estas horas, equipos especializados de profesionales de Salud Mental de la provincia brindan contención a los heridos y a sus familias tanto en San Cristóbal como en Rafaela y en la ciudad capital.

Se indicó que el operativo forma parte de un abordaje integral dispuesto por el gobierno provincial para acompañar a los afectados en medio de una situación de fuerte impacto emocional.