“¿Consolidaste la empresa?”: las escuchas y videos de la violenta banda que hacía entraderas en Núñez, Recoleta y La Plata

“Esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario”, escuchó antes de comenzar a hablar con su compadre, Federico Chuliver, apodado El Chuli, detenido en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de 31 años de cárcel. Ni el presidiario ni su interlocutor sabían que los escuchaban por orden judicial y hablaron sin tapujos. “¿Qué te iba a decir? ¿Consolidaste la empresa?”, preguntó el preso. La respuesta fue afirmativa. Hacían referencia a un emprendimiento criminal, una banda dedicada a protagonizar violentos robos en Recoleta, Núñez, La Boca y hasta en La Plata.

Sin nombrarlo, se referían a un emprendimiento criminal: una banda dedicada a protagonizar violentos robos en viviendas de Recoleta, Núñez, La Boca y hasta La Plata. Una banda que no ahorraba sadismo y violencia a la hora de concretar sus ataques. Una banda que, finalmente, cayó gracias a una singular táctica ejecutada por los investigadores para rastrearlos, identificarlos y detenerlos.

Aquella conversación, según se desprende de un expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, ocurrió el 24 de septiembre pasado entre las 21.38 y las 21.48. Durante diez minutos, El Chuli y su compadre hablaron, veladamente, de uno de los últimos golpes de la banda. “Fue muy desprolijo, igual. A dos cuadras tuvimos un accidente”, contó el interlocutor del preso en Ezeiza.

Las escuchas telefónicas

Esa es solo una de la serie de escuchas telefónicas que fueron incorporadas al expediente. En otra comunicación, el mentado compadre de El Chuli le comentó que tenían su parte del “negocio”: “Bueno está lo que vos me habías prestado y cuatrocientos [sic] más”.

La violencia de la banda no tenía límites. No les importaba que sus víctimas fuesen personas mayores, sin posibilidad de defenderse. Su objetivo era apoderarse de dinero en efectivo, sobre todo, dólares, joyas y otros elementos de valor. En sus robos, los golpes y las amenazas eran protagonistas. Durante al menos casi cinco meses no tuvieron contratiempos. Pero en los últimos días la banda delictiva fue desbaratada cuando una investigación judicial y policial consiguió ponerles nombre a sus ocho integrantes.

Los ladrones captados por una cámara de seguridad

Una de las claves para desarticular la organización criminal fue, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, descubrir el garaje donde guardaban uno de los autos robados que usaban para circular. Un juez ordenó instalar un rastreador satelital en el vehículo. Lo demás fue cuestión de tiempo.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales. Detectives de la Policía de la Ciudad detuvieron a seis sospechosos que habrían protagonizado cuatro violentos golpes y ahora buscan a dos cómplices, que están prófugos.

La investigación, a cargo del juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola, y de la que participan detectives de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad y personal de la Fiscalía de Distrito de Núñez-Saavedra, conducida por el fiscal José María Campagnoli, comenzó el 16 de junio pasado, tras un violento robo en una propiedad de Ciudad de la Paz al 3100, en Núñez.

Ese día, a las 12, cuatro delincuentes redujeron a D. T.; le pegaron trompadas y patadas y lo ataron de pies y manos. Lo insultaban y le exigían que entregara todo el dinero.

En plena faena criminal llegaron la hija y el yerno de D. T., que también fueron reducidos y maniatados. Los tres fueron encerrados en una habitación de la propiedad. Los delincuentes se alzaron con un botín de 9000 dólares.

Los asaltantes se fueron de la escena del robo en un Renault Megane gris que fue captado por diferentes cámaras de seguridad.

Las filmaciones terminaron siendo la clave de la investigación. El análisis que hicieron especialistas de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) porteño estableció el recorrido que hizo el Renault Megane gris en el que circulaban los ladrones el 6, 7 y 16 de junio pasado.

“Se determinó que estacionaban el auto en un garaje del barrio de la Boca. La persona que pagaba la cochera dejó una identidad falsa, pero el número de teléfono que dejó como contacto sirvió para identificar a uno de los sospechosos”, dijo una calificada fuente judicial.

El auto tenía una chapa patente que no le correspondía. Los investigadores determinaron que el vehículo tenía pedido de captura desde marzo de 2021. Se lo habían robado a un vecino de Hurlingham.

A partir del número de contacto que habían dejado en la cochera de la Boca, los investigadores lograron obtener la foto de perfil usada en la aplicación de WhatsApp, y con la información de la empresa telefónica contratada se le pudo poner nombre y apellido a la imagen.

El juez Yadarola ordenó intervenir la línea telefónica y, también, instalar un GPS en el Renault Megane gris que usaban los ladrones.

A partir de la información aportada por el rastreador satelital se determinó que el 12 de agosto pasado el auto utilizado por los ladrones estuvo detenido en Hernandarias al 1900, en la Boca. Ese día, una vecina de esa cuadra sufrió un violento robo, según se desprende del expediente judicial.

Los sospechosos detenidos Policía de la Ciudad

Golpe en zona sur

Además, la banda protagonizó otro hecho en La Plata. Las víctimas fueron un hombre de 87 años y su esposa, de 82. Fue el 24 de septiembre pasado.

La banda siguió a Carlos H. hasta un cajero automático. Cuando descendió de su Mercedes Benz, los ladrones accionaron un inhibidor de señal, abrieron el auto y sustrajeron las llaves de la casa del dueño.

Con las llaves, los delincuentes no tuvieron inconvenientes en ingresar en la propiedad. Sorprendieron a la esposa del hombre en la cocina. La golpearon y la llevaron a una habitación. Se hicieron de un botín de dinero en efectivo y joyas.

Antes de abandonar la casa se encontraron con Carlos H., que regresaba del cajero automático. El hombre fue reducido, maniatado y le taparon la boca.

Con las pruebas reunidas, el juez Yadarola ordenó una serie de allanamientos y detenciones. En uno de los operativos, los detectives policiales secuestraron platería que los ladrones había robado el día anterior en un robo en un inmueble de Recoleta.

Mientras intentan dar con los dos prófugos, en los próximos días el juez Yadarola definirá la situación procesal de los seis sospechosos detenidos.

“ Este caso es una prueba más de que, en la Ciudad, el que las hace, las paga. Gracias a la tecnología de las cámaras y al trabajo profesional que lleva adelante la Policía de la Ciudad se logró descubrir el accionar de los miembros de esta banda, llevar a cabo los allanamientos y su posterior detención ”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

