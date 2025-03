Córdoba: Néstor Soto contó cómo fue la maniobra con la que mató a la influencer Catalina Gutiérrez

En un espeluznante relato, Nestor Soto contó este martes cómo mató a la influencer cordobesa Catalina Gutiérrez en el juicio ante los jurados populares. El joven de 22 años hizo una demostración de la maniobra que realizó para asesinarla, conocida como “mataleón”, donde su abogada actuó como la víctima. “Se me apagó la tele”, comentó en su declaración.

Soto fue acusado de asesinar a Gutierrez, quien era su amiga y compañera de la facultad, el 17 de julio del año pasado en su departamento en la ciudad de Córdoba. En agosto, durante la primera indagatoria, el joven confesó haberla asesinado: “Yo la maté, le arruiné la vida, me arruiné la vida, arruiné la vida de nuestras familias y estoy muy arrepentido”. El joven fue imputado de homicidio doblemente calificado por alevosía y mediando violencia de género.

Hace dos semanas comenzó el juicio por el crimen. La semana pasada fue protagonista de una polémica situación, donde se rió mientras conversaba con su abogada defensora. El hecho ocurrió frente a la familia de la víctima, su novio y algunas amigas en la sala.

Catalina Gutiérrez tenía 21 años Instagram

Este martes Soto brindó su testimonio de cómo ocurrió el asesinato, donde mencionó la maniobra que utilizó para matar a Gutiérrez, llamada “mataleón”. Tal como publicó LA NACION, todo comenzó con una visita de Gutiérrez a su departamento, donde discutieron debido a que él no la invitó a una juntada con sus amigos. El confeso asesino recordó que las conversaciones ya venían siendo “cortantes” entre ellos y que la pelea escaló en base a dicha situación. “Dale, culiado, encima que no me invitás te tengo que esperar”, le habría dicho.

Tras ello se enfrascaron en una intensa discusión, donde Soto recordó haberle “contestado mal”. “Ahí ella se enojó y me dijo ‘Nesti, no podés ser tan pelotudo’ y me pegó una cachetada. Yo reaccioné de la peor manera, nunca respondí así”, relató. Ahí fue cuando Soto le dio un fuerte golpe, que terminó con que ella le tocó el cuello y le apretó la nuez, una “práctica que hacían antes”, según el joven. “Ella me apretó fuerte la nuez y ahí se me apagó la tele. Ahí arrancó el ‘Néstor Soto loco’. Le agarré las manos, se las zafó y le hice la maniobra del mataleón . Lo hice fuerte y lo dejé de hacer. Como que... no es que me cayó la ficha. En ningún momento paró ese estado de emoción. Cuando la solté, lo primero que hice fue escuchar si estaba viva y vi que no”, confesó.

Durante el juicio, Soto se paró a demostrar la letal maniobra que aplicó sobre Gutiérrez. En dicha actuación, fue su abogada la que se posicionó como la víctima. En el terrorífico momento se ve cómo Soto posiciona su brazo izquierdo alrededor del cuello de su abogada, mientras coloca la mano derecha en la cabeza, para inmovilizarla.

Néstor Soto confesó el asesinato de Catalina Gutiérrez en Córdoba

La maniobraa es conocida como “mataleón”, una técnica de sumisión en las artes marciales mixtas. Fue tras dicha maniobra que Gutiérrez murió. En su confesión, Soto también compartió el momento en el que se dio cuenta que había matado a la mujer. “Se me pasó por la cabeza matarme, agarrar el auto y chocar. Vi arriba de la heladera el alcohol y dije ‘me prendo fuego acá en el departamento’. No sabía qué hacer, iba y venía, me senté y no entendía qué hacer”, comentó. Después, la subió a su auto y dio unas vueltas, donde volvió a intentar suicidarse, aunque sin éxito: “Agarré el alcohol, tiré en el piso y me tiré a mí. Prendí un fósforo y se empezó a prender despacito. Ahí es cuando no me dieron los huevos, el fuego avanzaba paulatinamente y arranqué a caminar”.

Luego, se juntó con sus amigos, quienes fueron los que finalmente lo llevaron a una comisaría, donde no logró confesar el crimen por la presencia de la familia de Gutiérrez. Horas después, efectivos policiales se acercaron a su hogar para que declarara y ahí fue donde finalmente confesó.

