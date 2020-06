Daiana Barrios Crédito: Facebook

LA PLATA. Daiana Barrios tenía 27 años. Participó del operativo de aislamiento de Villa Azul, para evitar que se propague el coronavirus hasta el Día del Padre. Una semana después falleció, con síntomas compatibles de Covid-19, aunque el diagnóstico aún no fue confirmado.

La mujer, que vivía en Dock Sud, dejó un niño lactante y otro en edad escolar, y era el sostén de la casa, no estuvo en terapia intensiva ni recibió oxígeno: murió de un paro cardíaco en una clínica de Lomas de Zamora. Su familia presentó una denuncia contra la institución donde se la atendió.

En sus redes sociales, Barrios relató su experiencia en Villa Azul como policía de la Unidad de Prevención Policial de Avellaneda. Estos son algunos de los posteos:

"Segunda guardia en Villa Azul... Está empezando a saltar la ficha de lo que realmente está pasando, ahora todo el mundo quiere el hisopado, hace 3 días era un 'viva la pepa'".

"Hay un barrio completo aislado, y esto fue de un día para el otro. Si se sigue como estamos no quedamos exentos de que pueda pasar en cualquier lugar, déjense de romper las pelotas... Nos vamos a cagar infectando todos, algunos porque no tenemos opción, y me refiero a la gente que tiene que poner el pecho porque es su trabajo (seguridad, salud, transporte, etc), y no a los pelotudos que van a tomar una coca con los amigos o se juntaron con gente que no es su grupo familiar a pelotudear".

"En serio loco, tomen conciencia, tengamos empatía por el otro, no es joda esto... Y yo no miro noticieros, eh.. yo lo estoy viviendo en persona. Cuando colapse el sistema de salud no le echen la culpa a nadie, esto es pura y exclusivamente culpa de todos los que se cagan en el otro... Y vuelvo a repetir, si colapsa el sistema de salud van a elegir a quién ponerle el respirador, porque si no hay test para todos menos va a haber un equipo para respiración asistida... Déjense de romper las bolas, loco".

El 4 de abril, la mujer compartió en las redes sociales su experiencia durante los primeros días de trabajo en la pandemia: "Hoy volví a tomar mi servicio... Tratando de organizar un poco a la gente que fue al banco por su dinero. Tomo todas las medidas necesarias posibles, ya que en casa tengo dos menores de edad, (uno lactante y una infante) tengo a mi madre diabética e hipertensa y a mi esposo con 3/4 de pulmón oxígeno dependiente 24/7... Dejo los borcegos afuera, me pongo en pelotas y me entró a bañar directamente antes de poder darles un beso a mis hijos... Utilizó todo tipo de desinfectantes en casa y cuando estoy en la calle tengo técnicas para sacarme los guantes y demás, no comparto botellas y ningún tipo de utensilios con nadie... ¡Todas estas medidas las tomo yo! Porque sé a lo que me enfrentó, y teniendo en cuenta que si yo me enfermo (que soy el sostén de mi familia) puedo llegar a matar a mi esposo o a mi madre, en su condición".

La mujer relató, entonces: "Llegué tan afligida a mi casa, renegué tanto hoy; me duele la cabeza, siento que me pasó un camión por encima, y sigo sin entender el poco valor que las personas tienen por su vida (ni hablar de la ajena). Me daba tanta impotencia ver a los viejos esperando parados, sin hidratarse, algunos solos, esperando para su jubilación, pidiéndote por favor que los hagas pasar, todos con distintas patologías, uno operado de esto, el otro operado de lo otro, otro que no podía estar parado, y así mil cosas más. La única prioridad eran las personas con c.u.d. (carnet único de discapacidad) y embarazadas, cuando en esa fila de seis cuadras el 70% tenían prioridad... Como siempre, policía dando la cara; somos lo primero visible".

"Tratemos de evitar salir a la calle lo máximo posible. Empiecen a tomar conciencia por favor, porque cuando esto en unos días más se desborde, no le echen la culpa a nadie, eh.... Esta vez no va a ser la policía, el gobierno o el vecino, esta vez la culpa va a ser de todos los que se están tomando esto en joda. Cuando llegue el momento de que esto explote va a haber excepciones, la edad que tengas, qué patologías tengas en la salud, si tenés obra social y muchas cosas más... y después de todas esas excepciones, pedirle a Dios que te dé la nafta para salir y recuperarte del virus. La única manera de combatirlo es quedándose en casa. Aislarse del resto, evitar salir por 100 gramos de levadura, porque te aseguro que te puede salir muy caro. Entonces, si no lo haces por vos hacelo por la familia..."

"#vosquepodesquedate en casa... Yo ya no puedo", concluyó en sus mensajes.