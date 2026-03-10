Se tiró de un primer piso y disparó para escapar de la policía, pero terminó muerto a balazos

Estaba rodeado por la policía. Intentó escapar a los tiros y saltó de la planta alta de una casa con pileta donde participaba de una fiesta con chicas y más jóvenes. Pero terminó muerto como consecuencia de las heridas provocada por los balazos disparados por los detectives que estaban tras sus pasos. Uno de sus cómplices también se arrojó desde la planta alta hacia un terreno lindero para huir, pero fue detenido.

Según fuentes policiales, el allanamiento que terminó con el ladrón de 23 años muerto y otro detenido formó parte de una serie de 33 operativos ordenados en el marco de una investigación con el objetivo de desbaratar una banda dedicada a la sustracción de vehículos y a realizar entraderas.

Allanamiento y tiroteo en Esteban Echeverría

De acuerdo con los informantes policiales, la organización criminal, cuyo jefe está preso en una cárcel bonaerense y daba órdenes a sus cómplices desde un teléfono celular, sería responsable de, por lo menos, 15 asaltos en la zona sur del Gran Buenos Aires.

El operativo que terminó tuvo como escenario una casa de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, cuando efectivos del Grupo de Apoyo Departametal (GAD) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires irrumpieron en el inmueble.

En medio de los gritos con los que los policías impartían la voz de alto, uno de los sospechosos que estaba en la planta alta de la vivienda intentó escapar y se arrojó al terreno vecino, mientras que su cómplice disparó contra los policías desde la habitación del primer piso.

Los efectivos del GAD repelieron la agresión y dispararon contra el sospechoso, que, alcanzado por balas en la cabeza y en el tórax, cayó malherido en la propiedad vecina a la casaquinta donde supuestamente se habían refugiado dos de los integrantes de la banda.

El ladrón herido fue trasladado de urgencia al hospital de Monte Grande donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado gravísimo, aunque murió poco después.

Más tarde, por orden judicial, efectivos de la Gendarmería Nacional comenzaron a realizar los peritajes en la casaquinta para tratar de deslindar responsabilidades de los policías bonaerenses que dispararon contra el asaltante abatido.

La investigación que derivó en este allanamiento y en los otros 32 operativos comenzó el 9 de mayo de 2025 cuando efectivos de la Estación de Policía de Esteban Echeverría tuvieron un enfrentamiento con delincuentes que había robado un Toyota Yaris.

El tiroteo terminó con la detención de un sospechoso. Al revisar su celular, los investigadores establecerion que formaba parte de una organización que se dedicaba al robo de automóviles, cuyos integrantes tenían funciones específicas, como gatilleros, paseros de los vehículos robado y, además, otros se encargaban de realizar la documentación apócrifa para vender los automóviles como mellizos o cambiarlos en la frontera con Paraguay por droga.