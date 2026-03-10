Una camioneta perdió el control y atropelló a varias personas en el trompódromo de Misiones

Un accidente conmocionó a la localidad de El Soberbio, en Misiones, cuando una camioneta perdió el control en un circuito y atropelló a varias personas. Fue durante una actividad en el trompódromo local que una maniobra mal realizada causó el siniestro. Por el momento se desconoce la cantidad de heridos.

El trompódromo se encuentra a un costado de la Ruta Costera 2, en un sector conocido como Capín Lago. El espacio se utiliza para que diferentes vehículos realicen maniobras de destreza y hagan “trompos”, que son giros sobre su propio eje, de forma controlada.

El pasado sábado, el predio se encontraba lleno de gente por una exhibición de camionetas 4x4 y tractores que realizaban pruebas de manejo y destreza en el terreno especialmente preparado con barro, informaron desde el medios locales. Una de las pistas estaba destinada a las camionetas y la otra a los tractores.

Fue entonces que una de las camionetas, una Ford Ranger, intentó girar sobre sí misma pero, al no lograr dar la vuelta completa, aceleró y se desvió hacia un terraplén, donde se encontraba un grupo de personas observando la exhibición. La única división entre el público y los vehículos era una cinta negra que decía “peligro”.

A alta velocidad, atropelló al menos a seis personas. En la grabación se escucharon los gritos de los involucrados. Sin embargo, por el momento no hay ninguna comunicación oficial que diga la cantidad de heridos y su estado de salud. Tampoco se informó si hubo traslados a centros de salud cercanos, informaron desde El Litoral.

El evento también ofrecía juegos para niños, música en vivo y espacios de baile y premios que alcanzaban los dos millones de pesos. Las entrada tenían un valor de entre $15.000 y $20.000. En el último tiempo, este tipo de exhibiciones se volvieron muy comunes en El Soberbio y localidades aledañas.

Perdió el control de su camioneta, dio varios trompos y murió

Un trágico siniestro vial ocurrió el pasado miércoles 13 de febrero en la Ruta Provincial 43, en la provincia de Neuquén, cuando una mujer perdió el control de su camioneta y protagonizó un violento vuelco. A raíz de sus heridas, la víctima de 38 años murió en el hospital al que había sido trasladada.

El incidente tuvo lugar cerca de la localidad de Las Ovejas. La mujer, oriunda del norte neuquino, circulaba sola a bordo de su pick-up Toyota Hilux dominio NPR-699. Por motivos que aún se desconocen, perdió el control de la camioneta, derrapó, se salió de la ruta provincial y dio hizo varios trompos hasta que volcó. El vehículo terminó sobre la banquina con severos daños, de acuerdo con lo que publicó el portal LM Neuquén.

Las primeras investigaciones indicaron que la mujer no tenía puesto el cinturón de seguridad y que por eso salió despedida del vehículo mientras el mismo daba tumbos hasta salirse de la ruta. Además, los airbags no se desplegaron al momento del siniestro.

Según la información que aportó el Comisario Inspector Daniel Rivas, la víctima fue identificada como Anabela Muñoz, de 38 años. Fue trasladada con vida al hospital de Las Ovejas y luego derivada al Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal. Horas más tarde, las autoridades confirmaron su muerte debido a la gravedad de las heridas.