Nahuel C., el primer preso que terminó una carrera universitaria vía remota en medio de la pandemia

Gabriel Di Nicola Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2020 • 11:35

A Nahuel C. le faltaba aprobar una materia para recibirse de abogado cuando fue detenido, en abril del año pasado. Lo acusaron de haber robado un supermercado en La Plata, junto con un cómplice. Él, según la investigación, era el ladrón que conducía el automóvil en el que se movilizaba la banda. Dieciocho meses después y en medio de una pandemia rindió el último examen por Zoom y se convirtió en el primer preso bonaerense en terminar una carrera de forma remota.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Nahuel C., de 44 años, está alojado en la Unidad Nº 18, en Gorina. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) después de rendir por Zoom la materia Finanzas y Derecho Financiero.

El flamante abogado aprobó con 6. Después de rendir el último examen se quebró y no paró de llorar. Había dudas de si se iba a animar esta vez. El mes pasado, a último momento, se echó atrás.

"Cuando llegó a la cárcel no quería saber nada con seguir estudiando", explicaron las fuentes consultadas. Fue clave el trabajo que hicieron las autoridades de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, y de la Subdirección General de Educación del SPB, los agentes del área de coordinación educativa y los psicólogos de la Unidad 18 que entrevistaron y animaron a Nahuel C. para que no abandonara y continuara con el objetivo de recibirse.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, explicó a LA NACION que el caso de Nahuel C. es "el norte" de la gestión en materia carcelaria y educativa. "El interno que completa los estudios universitarios no vuelve a delinquir. No hay reincidencia en las personas que logran terminar una carrera", afirmó el funcionario provincial.

En el SPB, de 42.000 internos, hay 905 que cursan distintas carreras universitarias. "Desde que comenzó la pandemia, en marzo pasado, nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos garantizar el acceso a la educación. Las autoridades penitenciarias del área educativa avanzaron para que los internos y detenidas pudieran acceder a los contenidos educativos. Así, a través del modo digital y con el apoyo de los coordinadores docentes del SPB se pudo garantizar el acceso a la educación. Desde las universidades y las áreas de educación en contexto de encierro de la Dirección General de Cultura y Educación nos brindaron todo su apoyo", sostuvo Alak.

Si bien hay 905 presos que están en el nivel universitario hay otros 600 que son analfabetos; 5000 no tienen la primaria completa. "Nuestro objetivo es educar y formar. Es la única manera de disminuir la reincidencia", afirmó Alak.

Vía remota desde la casa

Nahuel C. no fue el único en recibirse de abogado en las últimas horas. También terminó la carrera Marcelo T., de 54 años. Pero este caso fue al revés. Si bien rindió la última materia vía Zoom, lo hizo desde su casa porque ya recuperó la libertad después de haber cumplido la pena impuesta por la Justicia.

Marcelo T. vive en Lomas de Zamora y es padre de tres hijos de 24, 18 y 13 años. Con su hermano tiene un emprendimiento comercial de venta de calzado femenino. Aprobó con 4 Finanzas y Derecho Financiero.

Marcelo T. rindió la última materia desde su casa

"¿Qué más motivación puedo darles que el ejemplo? Mi hijo más chico es el que más me insiste y me dice todo el tiempo que me ponga a estudiar. Cuando recuperé la libertad, solo me quedaban dos materias y las prácticas. Era algo que tenía pendiente", sostuvo Marcelo T., según un comunicado de prensa difundido por el SPB.

Nahuel C. y Marcelo T. compartieron el mismo grupo de estudio en la previa del último examen. El vecino de Lomas de Zamora comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional del Centro, en 2012, cuando estaba detenido en la cárcel de General Alvear. En 2013 pasó a la UNLP y aprobó con 8 el curso de ingreso. En agosto de ese año rindió su primera materia: Introducción a la Sociología.

En enero de 2014 Marcelo llegó a la Unidad 9 La Plata. "El estudio te da herramientas y por eso me mantuve enfocado en eso", dijo el flamante abogado.

Conforme a los criterios de Más información