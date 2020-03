El video del vecino que maltrato a una mujer policía 02:34

27 de marzo de 2020

"No voy a tolerar que me vengan a prepotear así tengan la chapa que tengan. Vos estás loca, no tenes nada que hacer y estás aburrida de noche". Así, un vecino de Barracas le habló a una oficial de la Policía de la Ciudad que lo interceptó cuando caminaba por la calle en medio del aislamiento social, sanitario y obligatorio dispuesto para prevenir la propagación del coronavirus Covid-19 .

El hecho, que si bien transcendió en las últimas horas ocurrió el domingo pasado a la madrugada en Jovellanos al 200 y fue filmado por la oficial Daniela Bordón, la uniformada que fue maltratada por el vecino.

El presunto infractor del decreto 297/20, que fijó la cuarentena obligatoria, fue identificado por fuentes policiales como Miguel Ángel Castellarín, un baterista, profesor y productor musical e integrante de bandas de jazz.

En medio del maltrato, la oficial Bordón pidió refuerzos. "¿Por qué no vas a buscar ladrones de verdad?", le espetó el músico a la oficial Bordón. La uniformada le respondió: "Usted le está faltando el respeto al Presidente y a la gente porque estamos en cuarentena".

El músico, según fuentes policiales, fue llevado a la Comisaría Vecinal 4D, dónde se le labró un acta por violar el decreto 297/20.