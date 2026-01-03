Quilmes: intensa búsqueda de un hombre que entró al río y fue arrastrado por la corriente

Un joven de 33 años es buscado intensamente en el Río de la Plata, tras haber desaparecido este martes pasado, en la víspera de Año Nuevo, luego de ingresar a nadar a la ribera de Quilmes. Según informaron medios locales, la víctima fue arrastrada por la corriente junto a otros dos amigos que lo acompañaban, quienes finalmente sí lograron salir del agua.

El hecho ocurrió este martes a la altura del muelle del Pejerrey, en la zona de la Ribera, del partido bonaerense de Quilmes, donde el joven fue visto por última vez. De acuerdo a lo publicado por el sitio InfoQuilmes, el hombre se encontraba acompañado de otros dos amigos con quienes llegó al lugar para nadar, en la previa de Año Nuevo.

Según se informó, el grupo habría sido advertido por los guardavidas acerca de la peligrosidad que representaba la fuerte correntada que se registraba aquel día en ese sector del río.

Pese a ello, los tres jóvenes ingresaron al río, donde fueron arrastrados por la correntada. Según precisaron los medios locales, uno de ellos debió ser rescatado por los guardavidas, mientras que el otro pudo salir por sus propios medios. Fue en ese momento que el grupo perdió de vista al tercer hombre, quien es intensamente buscado por las autoridades.

Participan del operativo de búsqueda diversas fuerzas, entre las que destacan Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval, personal de Guardavidas y emergencias, todo ellos involucrados en un trabajo conjunto que parte desde la costa de la Ribera.

Si bien la búsqueda ya lleva más de 48 horas y se intensificó con el correr de las horas, pudo verse afectada por la crecida del Río de la Plata reportada en las últimas horas por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), ante posibles dificultades en la visión y el desplazamiento.

En tanto, las autoridades a cargo reiteraron su pedido de evitar ingresar al río cuando las condiciones no son las adecuadas.