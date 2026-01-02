Detuvieron en Mendoza a dos hombres acusados de amenazar de muerte a Milei

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) informó este viernes que detuvo en Mendoza a dos hombres que compartían mensajes antisemitas contra la comunidad judía y amenazaban de muerte al presidente Javier Milei. Durante dos allanamientos se secuestraron armas de fuego y municiones, y se concretó la detención de ambos sospechosos.

Según indicaron fuentes de la PFA a LA NACION, la investigación inició en octubre a raíz de un informe que elaboró la División de Coordinación Antiterrorista de la Jefatura de Inteligencia Criminal de la Policía de Mendoza. Se advirtió que dos perfiles de una red social realizaban publicaciones vinculadas al nazismo. “A las ratas se las deben envenenar”, decía uno de los comentarios antisemitas.

Además fueron acusados de realizar, en la misma red social, amenazas de muerte contra Milei, sobre quien escribieron: “No hay que frenarlo, hay que matarlo”.

No solo llamaban a matar al presidente Javier Milei en redes; también promovían el fusilamiento de la comunidad judía.



El @DFI_Arg investigó, allanó y detuvo a dos hombres en Mendoza.



— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) January 2, 2026

Desde la Policía Federal aseguraron que se actuó en el marco de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional para prevenir hechos vinculados al terrorismo y la discriminación. Al respecto, la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, expresó: “No solo llamaban a matar al Presidente en redes, sino que también promovían el fusilamiento de la comunidad judía. El DFI investigó, allanó y detuvo a dos hombres en Mendoza. Tolerancia cero al antisemitismo. La discriminación y la violencia no tienen lugar en la Argentina“.

Durante los allanamientos, que fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, a cargo de Marcelo Fabián Garnica, se secuestraron dos armas de fuego (calibres 22 mm y 9 mm), 31 municiones de pistola, 37 cartuchos de escopeta, un cargador, dos teléfonos celulares, elementos con simbología de extrema derecha (entre ellos un paño con el águila imperial, un collar y un chaleco con la Cruz Celta) y diversa documentación “de interés para la causa”.

Las armas quedaron incautadas por la Unidad Fiscal N° 9 del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, mientras que los detenidos, ambos de nacionalidad argentina y de 37 y 43 años de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor junto con los elementos.

Semanas atrás, la Policía Federal detuvo a un joven que también fue acusado de amenazar de muerte al Presidente. El hombre de 21 años y conocido bajo el pseudónimo “Martiancorp” administraba una cuenta a la que se le atribuyeron comentarios contra el jefe de Estado. “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”, se lee en en el mensaje, difundido por la fuerza.