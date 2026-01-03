Un hombre murió tras una pelea a cuchillazos en los festejos de Año Nuevo en Chaco

Una tragedia ocurrió en Chaco durante los festejos de Año Nuevo. Es que dos jóvenes se enfrentaron en un duelo criollo con cuchillos en el Complejo Turístico Laguna El Tigre, en la localidad de General San Martín, y uno de ellos murió tras recibir una puñalada en el pecho.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves y es investigado por la Justicia como un homicidio ocurrido en el marco de una riña. En el momento de la pelea, un conductor que pasaba por el establecimiento grabó el conflicto y lo compartió en redes sociales. El enfrentamiento se produjo ante la mirada de numerosos testigos que participaron del festejo en el predio ubicado sobre la ruta provincial N°90, según reportaron medios locales.

Los dos jóvenes, uno de remera blanca y otro de remera roja, se habían desafiado a una pelea a cuchillos en el medio de calle. Según se desprende de las grabaciones, en determinado momento, el invididuo de rojo comenzó a sentir algo en su pecho y, al levantarse la remera, notó que la sangre chorreaba por su torso.

El cuchillo usado en la pelea Comisaría General San Martín

Tras ello, el joven retrocedió, se alejó del lugar y terminó inconsciente en la vereda, cerca de la zona de los baños, lo que fue filmado por varios presentes. Otros intentaron ayudarlo sin éxito. De fondo, en el video, podía escucharse el grito y llanto de una mujer ante el horror de la situación. Los presentes llamaron al 911 cerca de las 7 de la mañana.

Los efectivos policiales llegaron poco tiempo después y encontraron a la víctima, identificada como Diego Raúl Gauna de 27 años, con una herida de arma blanca en la zona torácica izquierda y sin signos vitales, según dieron cuenta Diario Norte y Diario Chaco. A pocos metros del cuerpo hallaron un cuchillo con manchas rojizas, presuntamente usado en el ataque. A los minutos arribó personal médico que confirmó el fallecimiento de Gauna en el lugar.

Un hombre murió tras pelearse a cuchillazos en los festejos de Año Nuevo

En tanto, el presunto agresor, identificado como Adrián Ariel Roque Vallejos Aquino de 23 años, fue detenido pocas horas después por personal de la División de Investigaciones Complejas y quedó a disposición de la Justicia. Está alojado en la comisaría de General San Martín. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo de Andrea Langellotti.

Las primeras averiguaciones indicaron que la víctima y el acusado se conocían y que el conflicto podría tener antecedentes previos, ya que ambos habrían concurrido armados al predio, según fuentes de la investigación citadas por Diario Norte.

El detenido de 23 años Gentileza Diario Norte

En el operativo los efectivos secuestraron diversos elementos, entre ellos un cuchillo de 23 centímetros, un paquete de cigarrillos manchado con sangre, prendas de ropa, documentos de la víctima, un auto Volkswagen Gol y una moto Motomel Blitz, además de conservadoras con cervezas.

El cuerpo de Gauna fue trasladado a la Morgue del Poder Judicial para la realización de la autopsia correspondiente y luego será entregado a sus familiares. En tanto, el detenido deberá designar abogado defensor para prestar declaración indagatoria, imputado preliminarmente por homicidio en riña.