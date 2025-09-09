LA NACION

Corrientes | Un camión que transportaba autos 0km cayó de un puente y se incendió: el conductor murió atrapado

Ocurrió en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 443, en la localidad Paso de Los Libres; la unidad llevaba autos 0 km

El camión se incendió luego de caer del puente en Corrientes
El chofer de un camión con acoplado murió este martes por la mañana tras quedar atrapado en la cabina luego de que el camión que conducía cayera de un puente y se incendiara. El hecho ocurrió en la localidad Paso de Los Libres, en la provincia de Corrientes.

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 443, en la zona de Parada Pucheta del departamento homónimo a la localidad, según consignó el medio local El Litoral. Se trataba de un camión que llevaba vehículos 0 km.

El vehículo perdió el control, cayó desde el puente y provocó un incendio de gran magnitud que consumió tanto al camión como a la mayor parte de los coches transportados.

Bomberos voluntarios de Bompland, Parada Pucheta y Colonia Libertad realizaron tareas en el lugar para controlar las llamas, evitar mayores daños y rescatar el cuerpo del conductor.

Medios locales indicaron que la identidad de la víctima fatal se mantiene en reserva hasta que su familia sea notificada. Mientras tanto, personal policial y de criminalística realiza las pericias correspondientes para determinar las causas que provocaron el accidente.

La jefa de Bomberos de Parada Pucheta, Silvina Pereyra, dialogó con LT7 y explicó: “Lo que indicaron los testigos es que lo primero que explotó fue la cabina, tras el impacto”.

Y continuó: “Recién ubicamos al chofer, fallecido en cabina. Por el momento no podemos confirmar que sea la única víctima. Acaba de llegar el equipo de corte y vamos a intentar abrir el camión, para ver si estaba solo o con su familia”.

La ruta permanece parcialmente cortada mientras continúan los trabajos de investigación.

Noticia en desarrollo.

