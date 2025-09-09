Corrientes | Un camión que transportaba autos 0km cayó de un puente y se incendió: el conductor murió atrapado
Ocurrió en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 443, en la localidad Paso de Los Libres; la unidad llevaba autos 0 km
El chofer de un camión con acoplado murió este martes por la mañana tras quedar atrapado en la cabina luego de que el camión que conducía cayera de un puente y se incendiara. El hecho ocurrió en la localidad Paso de Los Libres, en la provincia de Corrientes.
El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 443, en la zona de Parada Pucheta del departamento homónimo a la localidad, según consignó el medio local El Litoral. Se trataba de un camión que llevaba vehículos 0 km.
El vehículo perdió el control, cayó desde el puente y provocó un incendio de gran magnitud que consumió tanto al camión como a la mayor parte de los coches transportados.
Bomberos voluntarios de Bompland, Parada Pucheta y Colonia Libertad realizaron tareas en el lugar para controlar las llamas, evitar mayores daños y rescatar el cuerpo del conductor.
Medios locales indicaron que la identidad de la víctima fatal se mantiene en reserva hasta que su familia sea notificada. Mientras tanto, personal policial y de criminalística realiza las pericias correspondientes para determinar las causas que provocaron el accidente.
La jefa de Bomberos de Parada Pucheta, Silvina Pereyra, dialogó con LT7 y explicó: “Lo que indicaron los testigos es que lo primero que explotó fue la cabina, tras el impacto”.
Y continuó: “Recién ubicamos al chofer, fallecido en cabina. Por el momento no podemos confirmar que sea la única víctima. Acaba de llegar el equipo de corte y vamos a intentar abrir el camión, para ver si estaba solo o con su familia”.
La ruta permanece parcialmente cortada mientras continúan los trabajos de investigación.
Noticia en desarrollo.
