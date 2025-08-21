Fuerte choque en 9 de Julio y Córdoba: hay cinco heridos y demoras hacia el Obelisco

Cinco personas debieron ser trasladadas en la mañana de este jueves a distintos hospitales porteños luego de que los dos autos en los que se movilizaban chocaran con fuerza en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Córdoba. El incidente vial, con corte parcial en la arteria que une el norte con el sur de la ciudad, generaba importantes demoras con sentido al Obelisco.

Según informó el SAME, las personas heridas por politraumatismos, de entre 21 y 32 años, fueron trasladadas a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Fernández y Durand.

Fue de tal magnitud el impacto que uno de los rodados terminó golpeando contra el cordón de la vereda que da al Metrobús de la 9 de Julio.

Este miércoles, los médicos del SAME participaron en 49 incidentes de tránsito en la ciudad, lo que equivale a uno cada 29 minutos, y entre todos ellos asistieron a más de 90 personas.

Accidente fatal en la Panamericana

En la mañana de este miércoles, un automovilista falleció luego de que el rodado que conducía por el ramal Escobar de la autopista Panamericana, sentido al centro porteño, colisionara por alcance contra un camión con semirremolque que estaba detenido sobre la banquina.

Por el incidente vial fatal, la Justicia bonaerense inició una causa por homicidio culposo para determinar las responsabilidades en el hecho.

Noticia en desarrollo