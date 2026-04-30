Juicio por la muerte de Diego Maradona: en vivo
El debate oral se reanudó en San Isidro este jueves con el testimonio de Verónica Ojeda
"Había un olor terrible"
El testimonio de Ojeda comenzó con el relato sobre las veces que visitó a Maradona en la casa alquilada del barrio privado San Andrés, en Benavídez (Tigre), donde el astro vivió sus últimas dos semanas.
“Lo fui a ver el 14 de noviembre [de 2020]. Ese día estaba de buen humor. Estaba bien. Lo disfrutó mucho a Dieguito [el menor de sus hijos]”.
Ojeda también hizo referencia a cómo era la casa donde Maradona vivió 15 días hasta su muerte, el 25 de noviembre de 2020.
“La casa era un desastre. No estaba en condiciones y había mucha suciedad. La habitación, que no era una habitación sino un playroom, estaba en muy mal estado. Le pusieron una pelela como baño. Había un olor terrible”, dijo Ojeda.
E hizo hincapie: “Era un mamarracho”, dijo Ojeda sobre la internación domiciliaria de Maradona en Tigre
Sigue el juicio
Tras la interrupción de la última audiencia por problemas técnicos, se acaba de renaudar la declaración testimonial de Verónica Ojeda, la madre del hijo menor de Maradona, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.
Los otros testimonios
Además de que Verónica Ojeda deberá completar su testimonio, la jornada judicial de este jueves tendrá otros dos declarantes. Por un lado, Colin Campbell Irigoyen (médico y vecino del barrio privado San Andrés, en Tigre) relatará su accionar el 25 de noviembre de 2020, cuando se convirtió en la primera persona en asistir a Maradona tras su descompensación. Es sabido que él le realizó las maniobras de RCP y ya había declarado en audiencias previas que, al llegar, “Diego ya no tenía signos vitales hace mucho tiempo”. Además, el psicólogo imputado Carlos Díaz ampliaría su testimonio. Díaz, que es especialista en adicciones y patologías mentales severas, tenía a su cargo la rehabilitación de Maradona.
Expectativas por el audio de Ojeda
Verónica Ojeda reveló ayer que la grabación de la reunión donde se decidió la externación y la internación domiciliaria del ídolo tras la operación del hematoma subdural en la cabeza realizada en la Clínica Olivos en noviembre de 2020 tiene una duración más extensa de la que se tenía conocimiento. Esa sorpresa que generó tensión en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro fue mutando a la expectativa que hay en la previa de la jornada de este jueves.
Nueva jornada en San Isidro
En la continuidad del juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda retomará este jueves su testimonio en los Tribunales de San Isidro. La madre del último hijo del ídolo exhibiría un nuevo audio de la reunión realizada en la Clínica Olivos, en donde se definió la internación domiciliaria.
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