Juicio por la muerte de Diego Maradona: en vivo

Ojeda también hizo referencia a cómo era la casa donde Maradona vivió 15 días hasta su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

“La casa era un desastre. No estaba en condiciones y había mucha suciedad. La habitación, que no era una habitación sino un playroom, estaba en muy mal estado. Le pusieron una pelela como baño. Había un olor terrible”, dijo Ojeda.

E hizo hincapie: “Era un mamarracho”, dijo Ojeda sobre la internación domiciliaria de Maradona en Tigre