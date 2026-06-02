En las próximas horas, los compañeros de escuela de Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima de femicidio en Córdoba, harán una suelta de globos en homenaje a la adolescente, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de esa provincia.

Conocida la noticia del crimen de la menor, que fue encontrada casi una semana después desde aquella última vez que fue vista con vida cuando ingresaba a la casa del sospechoso, Claudio Barrelier, este lunes no hubo clases en el Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 Rafael Escuti.

Fue en este marco que los compañeros de la víctima, que si bien cursaba el tercer año, se supo en los últimos días que hacía alrededor de un mes que no asistía a clases, planearon una suelta de globos, un gesto que las maestras definieron como “hermoso”.

Ahora, la comunidad educativa convocó a participar activamente de la marcha del Ni Una Menos que se hará este miércoles a lo largo de todo el país. “Se cumplen 11 años del Ni Una Menos y hoy tenemos que decirlo por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca”, sostuvo una docente de Matemática de Agostina en diálogo con el noticiero Arriba Argentinos.

La comunidad educativa de la institución donde cursaba Agostina convocó a participar activamente de la marcha de Ni Una Menos que se hará este miércoles a lo largo de todo el país. @Uepc.capital

“Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos”, dijo al recordar a la víctima. Cecilia Ruiz, preceptora del colegio y del curso de la joven, dialogó con el medio local Canal 10 y contó que el grupo de profesores “estalló” cuando se enteraron del hallazgo del cuerpo y que los atravesó “mucho llanto y bronca”. “Ella quería ser psicóloga“, contó la docente al recordar a la adolescente.

Crimen de Agostina Vega: compañeros de la escuela de la adolescente harán una suelta de globos. Facebook

La mujer explicó que toda la comunidad educativa quedó devastada tras conocerse el desenlace de la búsqueda. “Estamos impactados... Todos. Los profesores siempre tenemos un grupo donde nos pasamos los mensajes. Pudimos contenernos ahí. Los mensajes eran que no paraban de llorar”, relató. La preceptora también recordó que Agostina disfrutaba de la vida escolar y mantenía un vínculo cercano con sus compañeros.

Habló la mujer que le prestó el auto a Barrelier

“Me llamó y me pidió el auto. Le dije que no, que lo tenía que usar yo. El lunes fue a casa en un Uber, estuvo un ratito, me lo volvió a pedir, se terminó yendo. Me pidió el auto para llevarle la ropa a un tío que se había accidentado hacía un tiempo y lo habían operado. El Ford Ka es mío”, afirmó la mujer en diálogo con LN+.

Y sumó: “Este tipo, por el solo hecho de pedirme un auto, me arruinó la vida. Mis hijos están intranquilos, no quieren estar en casa, yo prácticamente no tengo trabajo, tengo que estar aclarando cómo soy y no es justo. No es justo que me haya cagado la vida de la forma en la que me la cagó. Si me manipuló a mí de la forma en la que me manipuló, imaginate a una criatura de 14 años“.

Barrelier en el auto Ford K negro Captura

Un video captó la salida de Barrelier de su casa, la misma a la que había ingresado con Agostina en la noche del sábado 23 de mayo, con un tacho y unas bolsas que cargó en el Ford Ka. Otras cámaras lo mostraron mientras ingresaba en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en donde este fin de semana, alrededor de las 13, encontraron los restos de la víctima, en el contexto de un intenso rastrillaje.