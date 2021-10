Crimen en Gerli: quién era Gonzalo Refi, el empresario asesinado, y quién es el detenido por el caso

Gonzalo Refi se había recibido de martillero público, pero era un emprendedor nato. Dueño y administrador de BeSafe Seguridad, firma enfocada en la provisión de cámaras de seguridad, también trabajaba activamente en RC Refi Computación, dedicada a la reparación de hardware y venta de insumos para informática, ubicado en Diagonal 75, a media cuadra del Parque Saavedra, dentro del primer anillo céntrico de La Plata. Además de los dispositivos electrónicos de alta tecnología, este joven de 32 años tenía dos pasiones: los deportes de velocidad y los autos de alta gama. Había ido en su Audi S3 a hacer una entrega de racks utilizados para minería de criptomonedas cuando tres delincuentes segaron su vida, el lunes a las 18.45, en Gerli.

Por su conmocionante crimen se entregó anoche uno de los sospechosos. Se trata de Facundo Nicolás González, de 21 años, conductor del Citroën DS3 en el que huyeron los asesinos después de dispararle dos tiros a Refi, uno de ellos, el mortal, en pleno rostro. El DS3 -curiosamente, otro auto de alta gama- había sido detectado por las cámaras de seguridad de Lanús entrando en una cochera de la calle 20 de Septiembre al 2900. Allí fue secuestrado. Después de eso, González se contactó a través de redes sociales con Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio, y se presentó junto con su abogado en el Centro de Monitoreo municipal, donde quedó detenido.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores (es la que sostuvo, entre otros, el propio Kravetz), es que Gonzalo Refi fue víctima de una emboscada: condujo su Audi S3 desde el centro de La Plata hasta la zona de Villa Industriales, en Gerli, porque habría pactado la venta de costosos soportes para equipos informáticos de criptominería. Eso llevaba en el baúl del auto, junto con placas madre de PC y placas de video de alta resolución. Productos de alta gama, como los que solía ofrecer Refi tanto de manera individual como a través del negocio familiar, que también cuenta con un local de audio, video, telefonía y computación en 12 y 64.

Gonzalo Refi, asesinado en Gerli Facebook

Gonzalo Refi tenía dos hermanos: Agustín y Sofía. Eran muy unidos, y así se mostraban en sus redes sociales: juntos y sonrientes. Justamente la sonrisa amplia, expansiva, contagiosa, es uno de los rasgos del joven comerciante que, a la hora de la dura despedida, destacaron quienes lo conocían. La lealtad era un valor que él mismo destacaba y que en su círculo destacaban.

Cientos de mensajes de acompañamiento recibió uno de sus tíos, Pablo Loubet, cuando posteó, en Facebook: “Gonzalo Refi tenía solamente 32 años. Fue asesinado por dos disparos. Nada nuevo en nuestro país. Pero cuando esa persona es de la familia, uno siente mucha bronca, impotencia, tristeza y deseo que se haga justicia. La realidad, esta triste realidad, me pegó fuerte. Quedé sin palabras al oír la noticia. Pienso en su familia directa y sufro con ellos. Lloro con ellos. Descansa en paz, querido sobrino. Tu madre estará contenta de tenerte a su lado”.

Una antigua compañera de la niñez de Gonzalo, Julia Macarena Rodriguez del Castillo, lo recordó así: “Dios mío... era compañero mío del primario... No lo puedo creer. Mis condolencias a la familia. QEPD. Lo recuerdo con 8 añitos, un nene hermoso...”.

A Gonzalo le gustaba la velocidad. Le encantaban los autos: conducirlos y verlos en acción; de hecho, entre sus posteos destacó una foto con amigos en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Las imágenes de vehículos inmaculados se multiplican en sus posteos en las redes.

Él y su familia iban al club de Regatas de La Plata. En el Náutico de Ensenada recuerdan que los Refi solían participar de eventos. El propio Gonzalo tenía, entre sus fotos destacadas, una en la que conduce una moto de agua. Viajes, encuentros con amigos, deportes, la familia y la búsqueda del progreso eran su norte.

Everything you want is on the other side of fear. If it´s exciting to think about it, imagine doing it. Esa era su carta de presentación en Instagram: “Todo lo que quieres está del otro lado del miedo. Si es emocionante pensar en ello, imagina hacerlo”. Así enfocaba el trabajo y, también, sus actividades personales. Así vivía, y así lo recuerdan ahora sus familiares y amigos, en pleno duelo.

El sospechoso|

En tanto, la causa por el homicidio de Gonzalo Refi avanza. Mientras espera que los peritos revisen la computadora de la víctima para encontrar en ella indicios que unan a los sospechosos del crimen con una eventual operación ficticia de compra de racks para minar criptomonedas, el fiscal Gastón Fernández, de la Unidad Funcional de instrucción (UFI) N°7 de Avellaneda-Lanús reunía más antecedentes para indagar a Facundo Nicolás González, el joven de 21 años que se entregó anoche, en el Centro de Monitoreo de Lanús, por haber sido quien condujo el auto en el que huyeron los criminales.

Una cámara de seguridad situada en Honduras al 1600 captó el momento en el que tres sujetos a la carrera se suben al Citroën DS3 blanco, patente OVP025, que luego, gracias a la reconstrucción realizada a través del relevamientos de cámaras públicas de videovigilancia, fue ubicado en una cochera situada en la calle 20 de Septiembre al 2900.

Una vez que se entregó, González dijo que había sido contratado por la banda de delincuentes para conducir el vehículo con el que luego asaltarían al comerciante. Esa admisión, no obstante, carece de validez como confesión, dado que no se trata de una declaración hecha en sede judicial ante el fiscal.

Los investigadores aún intentan develar si el Citroën DS3 estaba estacionado en ese lugar a la espera de encontrar a una víctima “al voleo” -en este caso, elegida por el vehículo de alta gama que conducía- o si, eventualmente, fraguaron una operación de compra de elementos informáticos de alto valor para robarlos, y el curso de los acontecimientos se torció cuando Refi aceleró, en un intento por evitar el robo.