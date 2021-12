Crimen en La Pampa: especialistas analizarán los dibujos que hacía Lucio Dupuy en el jardín de infantes

¿En los dibujos de un niño podrían encontrarse señales de la violencia que sufría? Ante esa posibilidad, los investigadores del homicidio de Lucio Dupuy, el chico de cinco años asesinado a golpes en Santa Rosa, en La Pampa, decidieron que especialistas analicen el material trabajado por la víctima.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Los informantes consultados explicaron que investigadores del homicidio ya recibieron los dibujos que hacía el niño en el jardín de infantes y que la intención es que especialistas determinen si existen, en esas hojas, rastros del maltrato del que era víctima Lucio.

Se realizaron anoche manifestaciones en reclamo de justicia en Santa Rosa y en varias ciudades del país. Julian Ernesto Varela - Télam

Ayer se cumplió una semana del homicidio y manifestantes reclamaron justicia en la ciudad de Santa Rosa y en varias localidades del país. El padre de la víctima, Christian Dupuy, recordó a su hijo en su perfil de la red social Instagram.

“Una semana que no estás. Y el cielo llora porque no debías irte. Tu risa me da fuerza al saber que disfrutamos cada momento. Te amo Lucio Abel Dupuy”, escribió el padre de la víctima. El texto estaba acompañado de un video donde se observó al hombre con su pequeño hijo.

Por el homicidio de Lucio, ocurrido el viernes de la semana pasada, está detenidas con prisión preventiva la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, respectivamente. Ambas están alojadas en el Complejo Penitenciario I de San Luis, por el momento, aisladas y sin contacto con el resto de las reclusas del establecimiento penal.

La causa está a cargo de los fiscales Verónica Ferrero, Walter Martos y Marcos Sacco, integrantes del equipo especial de trabajo conformado para investigar el homicidio que conmueve al país.

Reclamaron justicia por Lucio en la ciudad de Santa Rosa Julian Ernesto Varela - Télam

Espósito Valenti, de 24 años, está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Su novia, de 27, de homicidio simple.

“Estamos en plena recolección de pruebas. La semana próxima empezaremos con entrevistas [a testigos] y otros peritajes. Hay elementos que vinculan a las acusadas con el asesinato. Por eso están acusadas. Pero hay que ir realizando una serie de diligencias para reconstruir los hechos y coordinar las pruebas. No se descarta un cambio de calificación”, dijo el fiscal Martos al programa Radio Textual.

El martes pasado, el fiscal Martos, personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC) y detectives de la policía de La Pampa hicieron un allanamiento en la casa de Santa Rosa donde vivían la víctima y las dos acusadas, la escena del crimen, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y se tomaron fotografías.

En ese procedimiento también se secuestraron cuadernos con dibujos realizados por Lucio, que también serán analizados para intentar una reconstrucción del estado psicológico del chico, especialmente, para detectar eventuales signos de que estaba sufriendo maltratos y abusos que no podía expresar verbalmente.

De acuerdo a la historia clínica, el menor fue atendido cinco veces en tres meses por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad. La autopsia determinó que fue asesinado con golpe de puño y patadas.