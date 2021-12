“Tu risa me da fuerza”: el mensaje del padre de Lucio a una semana del homicidio

“Una semana que no estás. Y el cielo llora 😭 😭 porque no debías irte. Tu risa me da fuerza al saber que disfrutamos cada momento. Te amo Lucio Abel Dupuy”, así, a una semana del crimen, Christian Dupuy recordó a su hijo de cinco años asesinado a golpes. Por el homicidio están detenidas con prisión preventiva la madre de la víctima y su novia, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, respectivamente.

Las emotivas palabras y un video fueron subidas por Dupuy en su cuenta de la red social Instagram hace cinco horas. Hoy se cumple una semana del crimen.

Por el homicidio están detenidas con prisión preventiva Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Páez, de 27. Ambas están alojadas en el Complejo Penitenciario I de San Luis, por el momento, aisladas y sin contacto con el resto de las reclusas del establecimiento penal.

El video, en imágenes en blanco y negro, que subió a Instagram el padre de la víctima tiene una duración de 14 segundos y se puede escuchar la risa de Lucio y a Christian pidiéndole que le dé un abrazo.