La pareja de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado el miércoles por la noche en Palermo, reaccionó con indignación en redes sociales al hablar sobre la pena a la que podría ser condenado el sospechoso que lo apuñaló con un cuchillo para robarle el celular. “Homicidio en ocasión de robo de 10 a 25 años. Cuando Luca tenga 10 años el hijo de puta que nos arruinó la vida estaría libre de culpa y cargo. Quién me devuelve al amor de mi vida”, expresó Maricel González Flores, quien hace dos meses fue madre junto al hombre de 42 años.

“¿Quién le dará un papá a mi hijo? ¿Qué hago yo de acá a 25 años, qué hago yo en dos minutos cuando el llanto me vuelva a retorcer?”, escribió la mujer de 37 años desde su cuenta de Instagram, cuyo nombre en redes es Mel Honley, junto a una foto de Mariano y su bebé.

Más tarde, Maricel, que es abogada egresada de la UADE y radióloga, reposteó en sus historias un texto en el que habla de cómo era su pareja y cómo tenía esperanzas en el espacio político de Javier Milei, La Libertad Avanza, cuyos seguidores se autodenominan libertarios.

“Muchísimas gracias a los amigos y conocidos de Mariano que le han hecho llegar a Luca todo su amor. ¡Todo ayuda! Nunca creí que podían ser tan generosas personas que yo ni siquiera conozco, pero que mi Marian apreciaba mucho. Todas las noches, él se dormía con el celu escuchando a los libertarios y yo me ponía celosa, le decía ´¡dame bolaaaaaa!´. Ciertamente estaba armando una red de contención para mí y nuestro hijo. ¡Fue un hombre increíble y por cierto muy libre! Demasiado libre anoche [por el miércoles]. No tenía maldad. Tanto no tenía maldad que creyó que podía caminar libremente por Palermo y me lo arrebataron. Mi corazón está destruido en miles pero nuestro lugar es la fuerza, mi motor y ustedes sus padrinos virtuales. Gracias, gracias, gracias. ¡Nuestro Luca agradece a todos!”, posteó Maricel.

De acuerdo a lo que informaron fuentes de la investigación a LA NACION, ya estaría identificado el sospechoso. En este marco, la causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” e interviene el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 36.

Apuñalan a un hombre para robarle el celular en Palermo

González Flores y Barbieri hacía tiempo que estaban juntos y fueron padres en junio, por lo que su hijo tiene apenas dos meses. Ante el asesinato de su pareja, la mujer ayer ya había escrito ayer un mensaje desgarrador dirigido a Barbieri en el que le pedía fuerzas para poder criar a su hijo.

“Mi amor, papá de mi bebé. Te amo hasta el último de mis días. Por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo. Siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno. Te amo Mariano. Sos, fuiste y serás el amor de mi vida. Mi hijito es la luz de mis ojos. Dame fuerza, mi cielo. Esperame allá en muchísimo tiempo, pero nos vamos a reencontrar. Te amo”, expresó desde su cuenta de Facebook.

Crimen en Palermo

El ingeniero civil Mariano Barbieri fue asesinado el miércoles por la noche de una puñalada en el corazón por al menos un delincuente que le robó el teléfono celular en Palermo. El ataque ocurrió cerca de las 22.45, cuando el hombre caminaba por la Plaza Sicilia, en inmediaciones del cruce de Avenida del Libertador y Lafinur.

Un video registró el momento en el que Barbieri, ya gravemente herido, ingresó a una heladería, en esa intersección de calles, les pidió ayuda a los empleados y luego se desplomó. “No me quiero morir”, alcanzó a decir, según relataron los testigos a los investigadores. También afirmaron que el ingeniero les contó que una persona le había robado y que lo había apuñalado con un cuchillo.

A los pocos minutos arribaron al local efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que trasladó al herido al Hospital Fernández, donde murió poco después debido a la gravedad de la herida. El elemento punzante había ingresado a la aurícula y, si bien se trató de saturar, la cantidad de sangre que perdió fue mucha, explicó ayer el director del SAME, Alberto Crescenti.

Recorrida por el Rosedal por el hombre acuchillado en Palermo Télam

Por su parte el jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, precisó a LN+ que un testigo llamó al 911 y describió a un único agresor.

Fuentes de la investigación afirmaron a LA NACION que las descripciones hechas por ese testigo coinciden con las imágenes captadas por una cámara de seguridad del gobierno porteño instalada en la zona. “Ahora, con filmaciones de cámaras de seguridad privada intentaremos reconstruir la fuga del sospechoso”, agregaron los voceros.

Ayer por la mañana, cuando el crimen tomó estado público, un periodista que cubría la noticia encontró dentro del predio de la Plaza Sicilia un cuchillo Tramontina (que aún no se sabe si se trata del arma homicida), una mochila vacía y una prenda de vestir. El lugar del hallazgo es a unos 150 metros en línea recta desde la heladería hacia el centro del parque.

