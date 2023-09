escuchar

Mientras se intenta reconstruir cómo ocurrió el crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, en el barrio de Palermo, se conocieron nuevas imágenes de los segundos posteriores al ataque ocurrido en la Plaza Sicilia a la altura de la Avenida Libertador y Lafinour.

En el video de una cámara de seguridad privada, se puede observar a la víctima, cuando se intenta levantar la remera antes de ingresar a la heladería que está en la esquina para pedir ayuda antes de desplomarse.

“No quiero morir”, le había llegado a decir a un testigo, que se ve en el nuevo video junto a su pequeño perro blanco. Eran las 22.45 de anoche.

Así ingresaba a la heladería el ingeniero que murió tras ser apuñalado en Palermo.

“Ingresó pidiendo ayuda y tomándose el tórax. En el tiempo que pasó le tratamos de dar toda la asistencia que estaba a nuestra disposición. Llamanos de inmediato a la Policía y al SAME”, dijo esta mañana a la prensa Damián, el encargado de la heladería “Cremolatti” y explicó que se centraron en asistir a Barbieri y que no advirtieron a ninguna persona sospechosa.

A su vez, explicó que entre los “5 o 10 minutos” que estuvo en el local hasta que fue retirado por una ambulancia, la víctima intentó que se comunicaran con “una tía” para “avisar que le habían robado el celular”, pero que el cliente que intentó comunicarse con esa familiar del ingeniero, no pudo lograrlo.

Apuñalan a un hombre para robarle el celular en Palermo

Damián -quien aclaró que no estaba presente anoche, pero lo que sabe lo vio en los videos y se lo contaron los empleados del turno nocturno-, también indicó que la víctima venía “del lado del parque”, que por su vestimenta no aparentaba haber estado haciendo deporte y que no se le veía sangre ni la herida, pero que de todas maneras le pidieron “que se quede quieto”.

Barbieri murió poco después en el hospital Fernández. El director del hospital porteño aseguró hoy que la víctima sufrió una “doble lesión” producto de la entrada y salida de un cuchillo que le clavaron en el tórax, por lo que era “muy difícil que sobreviviera”.

El director médico Ignacio Previgliano detalló a la prensa que Barbieri “tuvo una herida penetrante en tórax, ingresó al hospital con un cuadro de shock que evolucionó en paro cardíaco y finalmente falleció”.

“El paciente es traído por la ambulancia del SAME, ingresa, se le hacen todas las medidas que incluyeron la colocación de un tubo en la garganta para hacerle respiración mecánica, se le corta el tubo, viene aire, el paciente entra en paro cardíaco, se lo sigue reanimando y, como no responde, se le hace una traqueotomía, se le abre el pecho. Ahí se ve que no había sangre en los pulmones, pero se encuentra un hematoma en el centro del tórax que es el mediastino, se lo drena y, a pesar de eso, el paciente fallece”, detalló el profesional.

Ahora, los detectives judiciales y policiales intentan reconstruir las circunstancias que rodearon el crimen: se sospecha que hubo un solo agresor y que se descartó del arma homicida, un cuchillo de cocina con manchas de sangre, en la plaza Sicilia.

El jefe de la Superitendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, precisó, en diálogo con LN+, que desde que Barbieri arribó al parque hasta que se fue de él, ya malherido por el asaltante, no pasaron más de cinco minutos, según el registro de las cámaras a las que tuvieron acceso. Fue durante ese lapso de tiempo que la víctima fue atacada por una persona. El comisario dijo que hubo un llamado puntual al 911 que describió a un único agresor.

La investigación por el crimen del ingeniero civil en Palermo

Mientras se espera el informe de la autopsia, los investigadores intentan reconstruir el lugar preciso del ataque dentro del predio de la Plaza Sicilia, donde la víctima fue apuñalada durante el robo de su celular. Para ello se realizan operativos de rastreo con perros que, con la ayuda de la vestimenta del padre de familia, permitan saber dónde estuvo en la noche de ayer.

LA NACION

Temas PalermoInseguridad