Débora Ángela Ríos, asesinada en Cuartel V, Moreno, cuando iba a su trabajo en una estación de servicio YPF de Tigre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2020 • 14:35

La autopsia practicada sobre el cuerpo de Débora Ángela Ríos , la playera de una estación de servicio YPF asesinada en Moreno durante un intento de robo, reveló que la joven de 36 años recibió 31 puñaladas hechas con dos armas blanca y golpes en la cabeza , presumiblemente patadas. Las redes sociales aportaron un dato escalofriante: que uno de los detenidos por el crimen, horas antes, mantuvo un intercambio de mensajes con su hermana en el que adelantó que no tenía plata y que, para conseguirla, iba a salir a robar . Él y al menos un joven más atacaron a la chica, vecina suya, a la que seguramente conocían, ayer a la madrugada en Cuartel V. Y una testigo reveló a la policía que, mientras se defendía del ataque homicida, la víctima hizo un ruego escalofriante: "¡No! ¡No me hagan nada! ¡Tengo un hijo!" . No le tuvieron piedad y la mataron para quitarle una mochila y un celular.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Según el sumario y el informe preliminar de la autopsia hecho por la Superintendencia de Policía Científica bonaerense y que le fue entregado a la fiscal de Moreno-General Rodríguez Carina Saucedo, a cargo de la investigación, la víctima conocía a los asesinos por vivir en la misma zona que ellos y murió por los golpes y puñaladas recibidos antes de poder recibir algún tipo de atención médica.

El crimen ocurrió ayer a las cuatro de la madrugada en Cuartel V, cuando Ríos, de 36 años y madre de un niño de 13, se dirigía a su trabajo en una estación de servicio YPF de General Pacheco, Tigre, e intentó resistirse al asalto, para lo cual habría usado un aerosol de gas pimienta para intentar disuadir a sus agresores. Por el homicidio fueron detenidos Enzo Leonel Aylan , de 24 años -que horas antes había adelantado en su muro de Facebook que saldría a robar- y Alexis Iván Matkovich , de 20. Por estas horas la policía buscar a un tercer sospechoso, según agregaron las fuentes consultadas.

En un principio, los investigadores pensaron que Ríos había sido atacada con una botella, pero la autopsia estableció que fue golpeada a patadas en la cabeza y apuñalada 31 veces con dos armas blancas, una de ellas, presumiblemente, un destornillador.

"Las lesiones pudieron haber sido ocasionadas por dos personas. Los victimarios conocían a la víctima, ya que Ríos no se sorprendió por su presencia. Cuando ella pasó por delante de los sospechosos comenzó una pelea. Ríos se resistió con gas pimienta y luego con sus manos. Existen claros indicios de una pelea cuerpo a cuerpo y signos de defensa. Después de un forcejeo violento, los asesinos tiraron al piso a la playera y con saña ejercieron las múltiples lesiones", según consta en el informe hecho por la División Morgue Moreno-General Rodríguez de la Superintendencia de Policía Científica bonaerense.

Los peritos médicos explicaron que muchas de las heridas fueron hechas cuando Ríos todavía estaba de pie y otras cuando ya estaba tirada en el piso. "Es de destacar que muchas de las lesiones corto-punzantes se originaron cuando el agresor sujetaba el brazo derecho de la víctima y ella rotaba sobre sí para defenderse. Los delincuentes acuchillaron zonas expuestas y en diferentes sentidos" , describe el informe presentado ante el Ministerio Público Fiscal.

Los forenses resaltaron que Ríos también presentaba un golpe en el cráneo hecho con un "objeto duro y de superficie roma, que podría ser una patada que posiblemente fue realizada cuando la víctima estaba en el piso resistiéndose".

"Por las heridas, se utilizó un cuchillo de un solo filo y un elemento similar a un destornillador" , explicó a la agencia de noticias Télam una fuente judicial con acceso al expediente, que aclaró que las heridas principalmente fueron realizadas en la zona del estómago y en uno de los brazos de la víctima, por lo que se cree que son lesiones que recibió cuando se defendía.

Los investigadores confirmaron que entre las pertenencias que le faltaban a la víctima había un teléfono celular marca Samsung y una mochila, dos elementos que aún no fueron recuperados tras la detención de los dos sospechosos.

Después del crimen y tras una tarea de campo en el barrio, los detectives de la policía bonaerense identificaron y aprehendieron primero a Enzo Aylan, que vivía a 100 metros de la escena del crimen.

"En la casa del imputado se secuestró un par de zapatillas recién lavadas que podrían tener rastros de sangre", dijo a Télam una fuente policial.

Más tarde, los detectives policiales lograron atrapar al segundo sospechoso, que también vivía cerca de donde mataron a Ríos.

Horas antes del asesinato, el joven de 24 años había dejado un mensaje en su muro de Facebook en el que conversaba con su hermana y alertaba que planeaba salir a robar porque ya no tenía dinero.

Una testigo le contó a los investigadores que escuchó gritar a la víctima cuando le rogaba a los delincuentes que no la lastimaran. Según esta testigo, primero escuchó a un hombre que le decía "dale todo que no te va a lastimar", y luego a la mujer que le contestó, como en un ruego para que no le hicieran nada: "¡No! ¡Tengo un hijo!".

Los detenidos serán indagados hoy por el delito de homicidio en concurso real con robo agravado.