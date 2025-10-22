Una pick-up chocó contra un camión y volcó en Acceso Oeste: murieron dos personas
Ocurrió este miércoles por la mañana en el kilómetro 42, sentido a Luján; los dos carriles derechos están restringidos al tránsito
Dos personas murieron este miércoles por la mañana tras un fuerte accidente entre una camioneta y un camión en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 42, sentido a la ciudad de Luján. En este contexto, se montó un amplio operativo de equipos de seguridad vial, Bomberos y peritos, que trabajan en el lugar.
En tanto, los dos carriles derechos se encuentran restringidos al tránsito.
Según se puede ver en la imagen que difundió Autopistas del oeste, la camioneta Nissan Frontier 4x4 está volcada en medio del asfalto con daños considerables.
🗣️⚠️ #AlertadeTránsito: Ampliación 📌📍 Moreno, KM 42. Sentido a Luján. Un camión. Dos personas fallecidas.— AUTOPISTAS DEL OESTE (@AuOeste_AR) October 22, 2025
Equipos de seguridad vial, bomberos, peritos, trabajando en el lugar. Circule con precaución. #AuOeste #Moreno https://t.co/hZqYEvm025 pic.twitter.com/briXsC2pBQ
De acuerdo a las primeras versiones, la Nissan, por causas que aún se desconocen, chocó contra la parte trasera del camión Scania, perdió el control y volcó.
