Elecciones 2025: era buscado por estafa, estaba prófugo y lo detuvieron cuando fue a votar en Moreno

Cada proceso eleccionario deriva, la mayoría de las veces, en la detención de personas buscadas por la Justicia. En este caso, un hombre que se presentó a votar en una escuela del municipio bonaerense de Moreno fue aprehendido por la Policía porteña luego de que se corroborara que el hombre era buscado por estafador.

Este mediodía, en plena jornada eleccionaria, la detención tuvo lugar en la Escuela de Educación Especial N.º 501, ubicada en la calle Tucumán al 200, donde el sospechoso, investigado por participar de hechos relacionados con el “cuento del tío”, fue demorado por los efectivos al retirarse del establecimiento y luego de emitir su correspondiente voto, informaron fuentes policiales a LA NACION.

El hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 20, a cargo del Dr. Bebebino y fue trasladado para las actuaciones judiciales correspondientes.

Elecciones 2025: un hombre con pedido de captura fue a votar y lo detuvieron en Moreno

Ocho personas detenidas el domingo 7 de septiembre

En el marco de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, la Policía bonaerense detuvo este domingo a ocho personas con diferentes pedidos de captura que se habían presentado a votar. Los operativos, realizados de manera encubierta para no entorpecer el normal desarrollo de los comicios, se dieron en los partidos de La Matanza, Quilmes, Florencio Varela, La Plata, San Nicolás y Tigre.

Según indicó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a LA NACION, entre los detenidos había imputados por abuso sexual agravado, privación ilegítima de la libertad y abuso de armas. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

En el partido de Tigre se produjeron dos detenciones. En la escuela Guadalupe de Las Tunas fue arrestado un hombre, identificado con las siglas G. M. R., quien tenía un pedido de captura en una causa por abuso de armas agravado, con intervención de la UFI de General Pacheco y el Juzgado de Garantías N.º 2 de San Isidro.

En Quilmes, la Policía bonaerense concretó dos detenciones. En la Escuela Primaria N.º 2 y Secundaria N.º 42 fue capturado D. D. J., de 38 años, imputado por abuso sexual agravado, tras un oficio librado por el Juzgado de Garantías N.º 2.