El gesto de Thiago Medina que esperanzó a su hermana Camila: “Nos escucha”

Thiago Medina lucha por su vida desde el 12 de septiembre, cuando protagonizó un grave accidente mientras circulaba con su moto por el partido bonaerense de Moreno. A raíz de esto, su familia emite frecuentemente el parte médico del ex Gran Hermano y pide que lo pongan en oración. En medio de la angustia y preocupación, Camila reveló la reacción que tuvo su hermano cuando le habló.

Camilota contó cómo atraviesa este difícil momento (Foto: Captura TV)

En diálogo con Cortá por Lozano (Telefe), la joven contó cómo atraviesa la familia esta etapa tan difícil. “Hoy, Thiago evolucionó un poquito mejor que ayer. No tuvo fiebre. Es día a día. Es un momento donde atravesamos toda la familia, mi papá, mi cuñada Daniela (Celis), las bebés que lo deben extrañar, yo, los hermanos”, expresó.

En ese sentido, la exparticipante de Cuestión de Peso (eltrece) reconoció sus altibajos emocionales: “Cada tanto me agarra las crisis y digo ‘me tengo que fortalecer más’. Tiene que salir, va a salir porque lo declaramos. Dios va a hacer un milagro sobre su vida. Estamos confrontando esto”.

Thiago Medina es padre de dos hijas (Fuente: Instagram/@thi4go_km)

“Desde el viernes que pasa esto estuvimos apoyando, la familia, amigos, Brisa, la melli, y Dani también entró. Nos estamos turnando. Él nos tiene que escuchar y salir adelante porque hay más unión en la familia”, aseguró.

Con relación a las cadenas de oración, señaló: “Sí, nos llega. Anteanoche, donde recibimos esa llamada donde retrocedió, sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos están en La Matanza y nosotros en General Rodríguez. Le dije a Dios: ‘no me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro’”.

Y completó: “El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”.

A dos semanas de su accidente, el exhermanito lucha por su vida (Foto: Instagram @thi4go_km)

Cabe destacar que los fanáticos de Thiago decidieron tomar la iniciativa e impulsaron la organización de una vigilia este sábado 27, a las 10 de la mañana, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, para hacer un abrazo simbólico.