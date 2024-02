escuchar

Tras la extensa carta de la expresidenta Cristina Kirchner criticando el gobierno de Javier Milei, que incluso lo comparó con la última dictadura, la también exvice replicó un escrito del diputado de Unión por la Patria Rogelio Iparraguirre que marca algunos “errores” del Presidente, entre ellos sus críticas a la cantante Lali Espósito, y hasta comparó sus referencias con el mecanismo de propaganda que utilizaba Joseph Goebbels, ministro del dictador nazi Adolf Hitler. “Muy interesante. Me encantó”, escribió Cristina en X.

“Al Presidente le molesta mucho que le cuestionen sus afirmaciones eruditas. Le molesta mucho. No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contraargumenta. Manda a callar”, publicó Iparraguirre en su texto titulado “¿Es o se hace?”.

Si hay una imagen que ha intentado construir Javier Milei desde sus apariciones televisivas hasta hoy es de alguien que sabe. Un erudito con espasmos de académico que se siente cómodo sobre todo cuando luce el traje de economista”, comienza el escrito. Además, sostiene que apela a “manuales” escritos por referentes académicos neoliberales, como Milton Friedman, junto con varias alegorías religiosas que lo acercan al judaísmo.

Iparraguirre luego comentó que “esta semana dos mujeres lo incomodaron”. “Se nota”, acotó, en referencia a las decenas de publicaciones que Milei reposteó contra la carta de Cristina y los dichos de Lali Espósito. Luego hizo referencia a sus dichos de esta mañana, en el que mencionó al teórico y político italiano Antonio Gramsci. “El presidente realizó un recorte y advirtió sobre la existencia de un instrumento gramsciano que permite desplegar ‘propaganda’ para obtener apoyo sobre lo que se quiere implementar o cuestionar”, agregó el diputado.

En ese sentido, hizo una llamativa comparación con la propaganda de Joseph Goebbels, un ministro de Hitler. “Esas estrategias se asemejan más a las que Milei, junto a sus asesores Santiago Caputo y Fernando Cerimedo, suelen implementar: elegir y simplificar un enemigo único (la casta); responder una crítica con un ataque; vulgarización; orquestación; y unanimidad, que consiste en convencer a mucha gente que lo que piensa el líder es lo que piensa todo el mundo”.

El segundo error que marca el legislador es que Milei indicó que “Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación” y que “Argentina era un gran ejemplo de eso”. En ese sentido, Iparraguirre sostuvo que quien advierte sobre eso es Louis Althusser y no Gramsci.

DESARMANDO EL GRAMSCI KULTURAL



La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral y tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica.



Este sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima..



Gramsci señalaba que… — Javier Milei (@JMilei) February 16, 2024

Finalmente, el diputado cerró: “Si las referencias son disparatadas y erróneas, y se suman al conjunto d excentricidades que configuran la personalidad del Presidente, la pregunta concreta es: ¿Milei es un erudito o se hace? ¿Sucederá lo mismo si ahondamos en sus afirmaciones económicas?”

