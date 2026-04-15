El caso Hotesur-Los Sauces fue elevado a juicio hace cinco años, pero el tribunal todavía no fijó fecha para el inicio

La Justicia reforzó el equipo de contadores que está peritando las cuentas de las empresas Hotesur y Los Sauces para avanzar con más celeridad en ese estudio, pero el tribunal que debe juzgar por ese caso a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo por lavado de dinero rechazó una vez más ponerle fecha al juicio oral y público hasta que no concluya ese análisis.

La decisión fue de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni que dijeron que no pueden poner fecha al juicio hasta que no concluya esta etapa de instrucción suplementaria.

No obstante, exhortaron al colegio de peritos que está analizando las cuentas de las empresas de los Kirchner a que estimen una fecha probable para concluir su tarea y así poder comenzar el juicio.

Vale recordar que el caso Hotesur y Los Sauces está elevado a juicio desde hace 5 años. El tribunal oral, con otra integración y los votos de Adrián Grunberg y Daniel Obligado, absolvió a todos los acusados sin juzgarlos.

El juez Antonio Michilini

Esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a Florencia Kirhcner.

La Corte Suprema de Justicia el 17 de diciembre de 2024 dejó firme el fallo e impulsó a que se haga el juicio oral. Fue de las últimos fallos que votó el juez Juan Carlos Maqueda antes de jubilarse. Firmaron allí Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Cristina junto a sus hijos Máximo y Florencia Archivo

Desde entonces la causa está en el tribunal oral, sin que se fije fecha con el argumento de que debe concluir el peritaje contable que debe determinar si el dinero de Lázaro Báez y el de Cristóbal López, ambos con negocios con el Estado durante el kirchnerismo, terminó en manos de las empresas Hotesur y Los Sauces.

El fiscal Diego Velasco, que mantuvo viva la causa con apelaciones ante su cierre, es el que viene insistiendo con que le pongan fecha de inicio al juicio oral y que exhorten a los peritos a que terminen su trabajo.

Pero Michilini y Machado Peloni rechazaron su pretensión.

El fiscal general Diego Velasco durante el alegato ante el TOF N°3. Captura mejorada con IA

Velasco recurrirá ahora ante la Cámara de Casación para que sea ese tribunal el que termine ordenando que se le ponga fecha al juicio.

La pretensión del fiscal de que el juicio arranque cuanto antes es acompañada por la defensa del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y se oponen el resto de los acusados, incluida Cristina Kirchner. El argumento es que deben estar todas las pruebas concluidas antes de iniciarse el juicio.

Michilini escribió con acidez criticando al fiscal. Dijo que además el argumento de la trascendencia pública del juicio no es conducente. “No se advierte en el presente caso razón alguna que nos motive y permita adoptar una decisión que en contrario a lo establecido por el legislador”, le expresó. Y sostuvo que “la trascendencia pública” no debe trasladarse “al proceso de toma de decisiones” en “detrimento a las garantías procesales que rigen nuestra materia. Acceder a lo peticionado por el fiscal, resultaría violatorio de las normas procesales vigentes”, le dijo, como si su reclamo implicara un incumplimiento de la ley.

Antecedentes

Hay antecedentes de otras causas en las que se le puso fecha de inicio al juicio mientras se estaban llevando adelante los peritajes. Y en última instancia puede reprogramarse el inicio del proceso, si falta terminar de elaborar algún estudio determinante.

“Se correría el riesgo de sacrificar garantías esenciales en aras de una pretendida celeridad o utilidad, invirtiendo indebidamente la lógica del sistema, cuyo eje no es otro que la tutela efectiva del derecho de defensa en juicio y la preservación de un proceso regular, válido y constitucionalmente adecuado”, dijo Michilini.

Machado Pelloni acompañó su postura y exhortó a que los peritos le pongan fecha de finalización al peritaje contable.

Para colmo, uno de los peritos oficiales pidió licencia hasta el 16 de junio y desde ese día se va a acoger a la jubilación. Se trata del contador Guillermo Abel Britos, de larga experiencia en el cuerpo.

Ahora la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte, designó entonces a Mario Wolberg, con la intención de imprimir celeridad al caso.

El nuevo profesional ya se puso en contacto con el secretario del tribunal oral Emanuel Hachmanian para coordinar las tareas del cuerpo pericial.

Pareciera que solo resta relevar algunsas pocas informaciones para tener una fecha estimativa de las conclusiones de su estudio.

Asimismo, se dispuso colocar más asistentes a disposición del cuerpo pericial para que terminen el estudio lo antes posible y pueda arrancar el juicio oral.

La expresidenta, que ya fue condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, deberá enfrentar entonces este nuevo juicio, que se suma al que tiene pendiente por la firma del memorándum con Irán y al que afronta por el caso de los cuadernos de las coimas.

La causa Hotesur y Los Sauces se inició en 2014 por denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.

El caso Hotesur-Los Sauces está conectado con la causa Vialidad. La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner en Hotesur millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate.

También forma parte de la causa Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo y transfirió dinero a los Kirchner a Los Sauces como pago por el alquiler de departamentos.

Un peritaje parcial exhibido por la fiscalía en audiencias previas al juicio oral prueba que Báez cobró del Estado por sus obras, sumas similares por hasta 20 millones de dólares, en las mismas fechas en las que luego las transfirió a la sociedad de la familia presidencial Hotesur.