Cuál fue la pena que recibió Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La sentencia se dictó tras una denuncia presentada por Julieta Prandi, quien lo acusó de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

19 años de prisión para el exmarido de Julieta Prandi

La pena impuesta a Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la detención inmediata, el pago de las costas del proceso judicial y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. La sentencia se dictó en ausencia de Julieta Prandi, quien, según trascendió, se descompensó tras conocer el veredicto y debió ser asistida por médicos del SAME.

Tras confirmar la condena, Julieta Prandi sufrió una descompensación Fabían marelli

¿Qué dijo Julieta Prandi antes de conocer el veredicto?

En las horas previas a la lectura del veredicto, Julieta Prandi expresó su deseo de que se dicte “una condena ejemplar” contra su exmarido. En declaraciones a la prensa, manifestó: “Quiero que pague los años que me robó de vida y el maltrato que padecí. Quiero que pague con la cárcel, es la única manera de saldar este dolor. Espero una Justicia digna que esté a la altura. Demostrémosles a las víctimas que si denuncian van a tener paz. Está en manos de los jueces. Quiero irme a mi casa y que este individuo esté preso. Se trata de mi integridad y también es el ejemplo que le tienen que dar a todas las víctimas de violencia”.

La reacción de la madre de Julieta Prandi

Cristina, la madre de Julieta Prandi, también se mostró optimista antes de conocer la sentencia. Afirmó que confiaba plenamente en la justicia y describió a Claudio Contardi como una “persona muy peligrosa” que le impidió ver a su nieto Rocco durante varios años. “Confiamos plenamente en la justicia”, declaró la mujer.

Mamá de Prandi

La defensa de Claudio Contardi

Durante el juicio, Claudio Contardi negó todos los cargos en su contra. Afirmó que siempre existió consentimiento en la relación y que fue víctima de una campaña mediática. “Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Nunca abusé de ella sin su consentimiento. Durante todo este proceso, que lleva mucho desgaste, fuimos, con mi familia, amedrentados por Prandi a través de los medios de comunicación. Siempre me puse a derecho. Soy inocente”, sostuvo.

Los abusos que denunció Julieta Prandi

Según el relato de Julieta Prandi, los ataques sexuales comenzaron en 2015, poco después del nacimiento de su segundo hijo, Rocco. La modelo y conductora aseguró que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económicos. En su declaración judicial, Prandi afirmó: “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”.

La psicóloga de Julieta Prandi sobre el caso

Flavia Crupi, psicóloga de Julieta Prandi

Flavia Crupi, psicóloga de Prandi durante todo el proceso, también se refirió al caso. “Solamente con escuchar es suficiente”, dijo en forma contundente al ser consultada sobre las expectativas que tiene para este miércoles, día en el que se conocerá el veredicto contra Claudio Contardi. La semana pasada, cuando le tocó declarar como testigo, había dicho que lo que vivió Julieta es inenarrable. “Yo a ella le creo porque hay cosas que dijo que son inimaginables. Que yo no puedo contar por secreto profesional, pero que ella tampoco, por pudor y vergüenza, porque es escalofriante“, había afirmado en esa oportunidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.