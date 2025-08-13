Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: se conoce el fallo por la denuncia de abuso

Flavia Crupi, psicóloga de Prandi durante todo el proceso, dialogó esta mañana con los medios en el ingreso a los tribunales. “Solamente con escuchar es suficiente”, dijo en forma contundente al ser consultada sobre las expectativas que tiene para este miércoles, día en el que se conocerá el veredicto contra Claudio Contardi.

Juicio contra el ex de Julieta Prandi

No es la primera vez que la profesional habla con la prensa. Ya lo había hecho la semana pasada, cuando le tocó declarar como testigo. En esa oportunidad había dicho que lo que vivió Julieta es inenarrable. “Yo a ella le creo porque hay cosas que dijo que son inimaginables. Que yo no puedo contar por secreto profesional, pero que ella tampoco, por pudor y vergüenza, porque es escalofriante“, había afirmado en esa oportunidad.