Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: se conoce el fallo por la denuncia de abuso

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dará a conocer durante la mañana el veredicto contra Claudio Contardi; la fiscalía pidió una condena de 20 años de prisión y la querella, 50; el empresario negó todos los cargos

Juicio por abuso de Julieta Prandi a su ex marido el empresario gastronómico Claudio Contardi, en Tribunales de Campana
"Con escuchar es suficiente"

Flavia Crupi, psicóloga de Prandi durante todo el proceso, dialogó esta mañana con los medios en el ingreso a los tribunales. “Solamente con escuchar es suficiente”, dijo en forma contundente al ser consultada sobre las expectativas que tiene para este miércoles, día en el que se conocerá el veredicto contra Claudio Contardi.

No es la primera vez que la profesional habla con la prensa. Ya lo había hecho la semana pasada, cuando le tocó declarar como testigo. En esa oportunidad había dicho que lo que vivió Julieta es inenarrable. “Yo a ella le creo porque hay cosas que dijo que son inimaginables. Que yo no puedo contar por secreto profesional, pero que ella tampoco, por pudor y vergüenza, porque es escalofriante“, había afirmado en esa oportunidad.

Contardi negó todos los cargos

Contardi negó todos los cargos. Afirmó que siempre existió consentimiento en la relación y que fue víctima de una campaña mediática. “Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Nunca abusé de ella sin su consentimiento. Durante todo este proceso, que lleva mucho desgaste, fuimos, con mi familia, amedrentados por Prandi a través de los medios de comunicación. Siempre me puse a derecho. Soy inocente”, sostuvo el acusado.

Declaración judicial de Prandi

En su declaración judicial, Julieta Prandi afirmó: “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”. También pidió que se lo detenga y advirtió que, si algo le sucede, sabe quién será el responsable.

El origen de la denuncia

Según el relato de Prandi, los ataques sexuales comenzaron en 2015, poco después del nacimiento de su segundo hijo, Rocco. Asegura que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económicos.

Pedido de la fiscalía

El fiscal pidió 20 años de prisión y la querella, 50. Contardi negó todos los cargos.

Un largo proceso

La denuncia presentada por la modelo y conductora derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

Día clave: se conoce el veredicto

El juicio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, entra este miércoles en su recta final. Tras más de cinco años de presentada la denuncia, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dará a conocer durante la mañana el veredicto.

