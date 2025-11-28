Cuatro mujeres y un hombre murieron en un choque frontal poco después de la medianoche

SANTA FE.- Cuatro mujeres y un hombre murieron como consecuencia de una colisión frontal de dos automóviles en la ruta provincial 90, entre las localidades de Alcorta y Máximo Paz, departamento Constitución, 300 kilómetros al sur de la capital provincial.

Luego de este primer accidente, un tercer vehículo que circulaba por la zona embistió restos de los autos que quedaron esparcidos sobre la carretera, pero sus dos ocupantes resultaron ilesos.

La trágica colisión se registró este viernes alrededor de las 0.30, a la altura del kilómetro 86,600 de ruta 90, y en una primera instancia, los bomberos voluntarios de la zona que acudieron para asistir a las víctimas, comprobaron que en ese momento no existían complicaciones climáticas y la ruta se encuentra en perfecto estado ya que recientemente fue repavimentada. Por el momento, los investigadores policiales intentan establecer lo sucedido a partir de los peritajes ordenados por la Justicia.

La ruta estuvo interrumpida a la circulación vehicular hasta esta mañana a las 6.30.

Según informes que proporcionaron a la prensa voceros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alcorta, uno de los vehículos era un Ford Focus conducido por un hombre mayor de edad, radicado en esa localidad, quien murió en el acto y cuyo cuerpo quedó atrapado en el habitáculo debido a la violencia del choque.

El segundo auto, un Volkswagen Gol en el que viajaban cuatro mujeres adultas de Máximo Paz, presentaba un daño estructural total en su parte frontal.

“Tres de las ocupantes fallecieron en el lugar y la cuarta fue rescatada con signos vitales y trasladada al Samco local, donde murió minutos después”, añadió el vocero.

A su vez, un tercer vehículo, una Ford Ecosport, colisionó con autopartes que habían quedado esparcidas sobre la calzada pero sus dos ocupantes, mayores de edad, no sufrieron lesiones.

Luego de los peritajes de rigor, se utilizaron herramientas hidráulicas para liberar las víctimas que se encontraban en los distintos habitáculos.

Tras las tareas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario, que incluyeron pericias, planimetría, fotografía y mecánica, cerca de este mediodía, LA NACION pudo conocer el listado de los fallecidos en el accidente.

Las mujeres fallecidas, que viajaban en el VW Gol dominio KIQ 733, fueron identificadas como Nancy A., Nanci Marcela B., Claudia R. y Marisa G., todas mayores de edad y todas oriundas de Máximo Paz.

El conductor del Ford Focus dominio NHE 352 fue identificado como Javier P., radicado en Alcorta, quien viajaba solo al momento del impacto.

La Justicia dispuso la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal, de Rosario.