Fuerte choque en Recoleta: un auto se incrustó en el frente de un edificio en la avenida Alvear.

Por motivos que son materia de investigación, un automóvil chocó en la madrugada de este lunes contra el frente de un edificio de la avenida Alvear, en el barrio porteño de Recoleta. El conductor del vehículo fue atendido en el lugar por médicos del SAME tras sufrir lesiones leves, pero se negó a ser trasladado a un centro de salud.

El rodado se subió a la vereda y en su andar fuera de control se llevó todo a su paso, entre ellos algunos bolardos de cemento, hasta que, finalmente, impactó de lleno contra el frente de un inmueble al 1477. El fuerte accidente también afectó, de manera más indirecta, una joyería que funciona en ese mismo inmueble.

En el lugar del siniestro vial quedaron restos de rejas tirados y se podía visualizar el vehículo que chocó con graves destrozos en su chasis.

Debido al incidente, y mientras aguardaban la llegada de una grúa para remover el auto, la Policía de la Ciudad desviaba el tránsito en contramano por la avenida Alvear hacia Parera, según pudo saber LA NACION.

En tanto, médicos del SAME se dirigían al cruce de la avenida del Libertador con Iberá luego del choque de un camión con una motocicleta. Asistían también otro incidente vial que ocurrió en Acoyte y Viale, donde un vehículo colisionó contra otros que estaban estacionados.

Accidente fatal en la ruta provincial 14

Una mujer de 33 años murió este domingo por la noche en un choque ocurrido en la localidad de Arroyo de Los Patos, en el Valle de Traslasierra, Córdoba. El incidente vial ocurrió en el kilómetro 98 de la ruta provincial 14, según pudo saber este diario.

Accidente fatal en la ruta provincial 14. Policía de Córdoba

El accidente fue entre una Volkswagen Suran, en la que viajaba la víctima junto a un hombre y tres mujeres mayores de edad, y un Ford Fiesta, conducido por una mujer de 44 años, quien iba acompañada por una niña de 9 años. El resto de los ocupantes de ambos rodados fue asistido y trasladado a un centro de salud de la zona.