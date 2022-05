Debate por el misterioso ADN masculino que encontraron en el cinto con el que estrangularon a Nora Dalmasso

CÓRDOBA.- La declaración, esta semana, de la genetista forense Nidia Modesti, fue la más extensa de todas las recibidas en el juicio por el crimen de Nora Dalmasso. Seis horas habló quien fuera titular del Ceprocor, el laboratorio dependiente de la Agencia Córdoba Ciencia que, que analizó pruebas de la escena del crimen. Dijo que, además del ADN de Marcelo Macarrón -el viudo juzgado como supuesto instigador del asesinato-, en el cinto de la bata con el que estrangularon a la mujer había otro perfil masculino “minoritario” que nunca fue identificado.

“Alguien más tocó ese cinto, no sé si antes o durante”, afirmó la especialista. El fiscal Julio Rivero aprovechó para plantear que si otra persona tocó el cinto, “es el asesino”. Ante esa conclusión, Modesti advirtió que no era la suya, pero la fiscalía subrayó que era propia. Con esa afirmación quedó en claro que, al menos, no cambiará la acusación sobre el viudo.

Hasta el momento, Rivero no ha recogido pruebas en las audiencias que le permitan basar sobre ellas la acusación con la que el fiscal instructor Luis Pizarro elevó la causa a juicio. Planteó que Marcelo Macarrón “contrató a una persona para dar muerte a su esposa, por precio o promesa remunerativa” y que “para lograr este objetivo, el acusado le suministró información y, presumiblemente, le entregó el juego de llaves de la casa”.

Marcelo Macarrón, con sus abogados, en el juicio Télam Agencia de noticias

En 2007, Marcelo Brito, en ese entonces defensor de Facundo Macarrón -el hijo imputado como presunto criminal- apuntó a desarticular las conclusiones del Ceprocor al plantear que las pruebas estaban “contaminadas”.

La Justicia lo rechazó. Modesti, en su declaración, relativizó la presencia de ADN de Marcelo Macarrón al sostener que, al haber una convivencia, se incrementan “notoriamente” las posibilidades de presencia de huellas genéticas, incluso en prendas lavadas. Buena parte de las seis horas que habló las insumió en una presentación técnica, sin interrupciones de preguntas.

Otro punto al que se dedicó tiempo y testigos fue uno que en la acusación contra el viudo no se pone en duda y es el que Macarrón estuviese en Punta del Este jugando un torneo de golf cuando su esposa fue asesinada. Marcelo Macarrón está en el tribunal acusado de supuesto autor intelectual del crimen; en la etapa anterior -cuando se lo imputó como ejecutor directo del asesinato- su presencia o no en Uruguay era clave.

Daniel Bonino, Guillermo Masciarelli y Salvador León, participantes de ese torneo de golf -integrantes de la llamada “Peña del 36″- confirmaron que el viudo viajó y se alojó en un hotel junto al abogado Daniel Lacase, su exvocero. Ya en otras audiencias otros testigos habían repasado los mismos hechos.

Marcelo Macarrón, acusado del crimen de su esposa Nora Dalmasso en el Tribunal de Río Cuarto

Esta vez se mostraron unas fotos del grupo y, en la correspondiente a la mañana del sábado 25 de noviembre de 2006 -esa noche fue el crimen- falta un jugador y Marcelo Macarrón. El propio acusado pidió hablar y sostuvo: “En esa foto no salgo porque el horario de salida era a las 8.30 y yo me iba 45 minutos o una hora antes a tirar pelotas para practicar”. El otro ausente estaba practicando con él.

Más allá que las pistas relacionadas con que si el viudo podría haber viajado a Río Cuarto, matar a Dalmasso y regresar, ya no tienen peso porque la acusación es como autor intelectual del crimen, la defensa del imputado logró que el tribunal escuchase un informe aeronáutico respecto a que no había posibilidad de que en seis horas se pudiese volar de Punta del Este a la ciudad del sur cordobés y regresar al lugar de salida.