Declara el médico vecino de Diego Maradona que intentó auxiliarlo

Colin Campbell Irigoyen es médico. Se especializa en cirugía plástica, reparadora y estética. El 25 de noviembre de 2020 fue convocado por la guardia de seguridad del barrio privado de San Andrés, en Tigre, para que acudiera y auxiliara a un vecino. Esa persona era Diego Armando Maradona. Pero no pudo hacer nada. “Le tomé los signos vitales y estaba muy frío. Por mi experiencia y mis conocimientos como médico puedo decir que hacía ya un tiempo que estaba así”, dijo, en su momento, como testigo.

Hoy, Campbell Irigoyen deberá hablar de todo lo que recuerda de aquel mediodía ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a cargo del debate donde se juzgan a siete sospechosos por su presunta responsabilidad en la muerte de Maradona.

El médico será el principal testigo de la cuarta audiencia del juicio. “Cuando entro en la habitación estaba la enfermera [por Gisela Dahiana Madrid] haciéndole masaje cardíaco y un custodio haciéndole respiración boca a boca. La psiquiatra [por Agustina Cosachov] estaba al lado de la cama, pero no estaba haciendo nada. Pregunté cuánto hacía que estaba así y me dijeron que lo vieron a la mañana, que desayunó y luego se encerró en el cuarto. Esto me lo dijo, creo que la psiquiatra, pero no puedo afirmarlo. También pudo ser la enfermera. Pero creo que lo dijeron en conjunto una mujer y la persona que estaba en la puerta, Maxi [por Maximiliano Pomargo], el asistente. Me dijeron que lo encontraron así, sin signos vitales, es decir, sin pulso, haría 20 minutos, media hora. Eso lo escuché de alguien, pero no puedo precisar quién porque estaba concentrado arrancando las maniobras en conjunto con la enfermera y el custodio”, dijo Campbell Irigoyen, según consta en el requerimiento de elevación a juicio presentado, en su momento por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricia Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

Campbell Irigoyen, al declarar en la instrucción de la causa, también sostuvo: “Le tomé los signos vitales y estaba muy frío. Por mi experiencia y mis conocimientos como médico puedo decir que hacía ya un tiempo que estaba así, sin poder determinar cuanto con exactitud. Tenía sudoración fría. El brazo estaba suelto, flojo” .

También se prevé la declaración testimonial de otro médico, Juan Carlos Pinto. Se trata del facultativo que llegó al barrio San Andrés en una ambulancia del servicio de emergencias +Vida.

Cuando declaró en la instrucción de la causa, según el requerimiento de elevación a juicio, Pinto recordó que llegó a la casa donde vivía Maradona a las 12.30 y dijo que en la habitación había un médico del barrio y una enfermera [por Madrid] comprimiendo el cuerpo de Maradona que se encontraba sobre la cama boca arriba. “Realicé la determinación de la actividad eléctrica con el desfibrilador y el paciente se encontraba en asistolia, que significa sin actividad eléctrica, que el corazón estaba básicamente parado. Señaló además que cada quince minutos aproximadamente por vía endovenosa comenzaron a aplicarle ampollas de adrenalina. Que luego de ello otra médica que estaba en el lugar también aplicó adrenalina, pero las maniobras no resultaron, finalizándolas a los 45 minutos aproximadamente y constatando el fallecimiento a las 13.15”.

