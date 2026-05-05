Juicio por la muerte de Maradona: “agonía exteriorizada”, la hora de fallecimiento y otros detalles de una nueva audiencia

El doctor Federico Corasaniti fue jefe del Cuerpo Médico del Departamento Judicial de San Isidro. El 25 de noviembre de 2020 estuvo en la casa de Tigre donde falleció Diego Armando Maradona y hoy declaró en el juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en el fallecimiento del astro mundial del fútbol. El testigo, que también participó de la autopsia, se presentó de manera virtual desde España, donde vive desde hace cuatro años.

Bajo juramento de decir la verdad hizo referencia al abdomen de Maradona como “globoso” y afirmó que el cuerpo tenía signos de edema. Dijo que en la boca del Diez había un falso hongo de espuma, que es cuando se mezcla aire de las vías aéreas y líquido.

Corasaniti descartó una muerte súbita e hizo referencia a una agonía exteriorizada. “Súbito esto no puede ser”, afirmó.

“Cuando cortamos el corazón [durante la autopsia] había coágulos intercavidades. Los coágulos post mortales suelen ser rojos oscuros hemáticos y no se separan. Acá había coágulos que no solo estaban bien adheridos, estos se dan cuando el corazón empieza a fallar y la sangre empieza a estancarse dentro de las cavidades. Y se va separando. Estos coágulos aparecen en períodos agónicos prolongados”, explicó el testigo.

Explicó que “el corazón estaba aumentado de tamaño” y agregó que “la muerte no es un momento, es un proceso”.

El primer día del juicio hubo manifestantes que pidieron Justicia Rodrigo Abd - AP

La hora de muerte de Maradona el testigo la fijó a las 12 del 25 de noviembre de 2020.

También declaró Silvana de Piero, perito anatomopatológica y quien desde 2015 está a cargo del laboratorio de la policía bonaerense, en la División Patología Forense.

“Se encontró edema a nivel del cerebro, también a nivel pulmonar. Estaba cursando un cuadro de edema generalizado”, dijo la testigo ante el presidente del tribunal, Alberto Gaig, y los magistrados Pablo Rolón y Alberto Ortolani. La acusación pública está a cargo de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

La declaración de la perito se basó sobre los estudios que se hicieron del corazón, riñón, pulmones e hígado de Maradona.

Del corazón, De Piero dijo que “tenía varias patologías. Una es infiltración grasa, otra la ondulación y rotura de las fibras miocárdicas, y también miocardio fibrosis que es un proceso que se forma con tiempo. En la arteria también tenía depósito de colesterol y el sistema de conducción eléctrica del corazón tenía una hiperplasia, que es engrosamiento de una de las arterias, y una aterosclerosis calcificada y áreas de fibrosis”.

De los pulmones, explicó que “estaban lleno de edema” y “entraba el aire pero no podía salir, entonces se empezaron a romper los tabiques y generaba unas asfixia. Esto se produce con días”, continuó.

“También tenía edema en el cerebro. Para mí era por una descompensación. Estaba cursando un cuadro de edema generalizado”, sostuvo.

Después declaró el perito toxicológico Ezequiel Ventosi, quien en su momento, analizó dos tubos de sangre, dos de orina, siete sobres con botellas de agua, solución fisiológica e hisopados nasales, y ampollas.

Recordó que de las muestras de sangre analizadas no se detectaron restos drogas de abuso. En ese examen también figuró como resultado que no fue detectable alcohol en sangre.

La semana pasada, cuando declaró ante el tribunal, el psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados, había dicho: “La evidencia marcó eso, el examen toxicológico lo marcó. Maradona arrancó consumiendo todos los días y terminó limpio con 23 días sin consumir. Me parte el alma eso. Estoy convencido de que se podía lograr, sigo convencido de eso y es lo que me da más bronca”. Él había llegado, según dijo, para tratar las adicciones.

Además de Díaz, en el banquillo de los acusados están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora por Swiss Medical Nancy Forlini.