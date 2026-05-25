Defendió a una mujer y lo golpearon brutalmente a metros del Obelisco: hay dos detenidos

Dos hombres con antecedentes penales fueron detenidos y quedaron con prisión preventiva acusados de golpear brutalmente a un transeúnte a metros del Obelisco porteño, luego de que la víctima interviniera para defender a una mujer que estaba siendo hostigada en la vía pública.

El hecho ocurrió sobre la calle Suipacha al 500, cuando un hombre observó que dos individuos estaban amedrentando e insultando a una mujer que caminaba por la zona. Según la investigación, el transeúnte decidió intervenir y les pidió a los agresores que dejaran de molestarla.

Lejos de desistir, los sospechosos reaccionaron violentamente contra él. Primero comenzaron a insultarlo y luego le arrojaron una botella. Instantes después lo atacaron físicamente por la espalda, lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo con patadas en distintas partes del cuerpo.

La agresión fue advertida por personal policial que patrullaba la zona y que intervino rápidamente para frenar la pelea. Los efectivos lograron separar a los atacantes, asistir a la víctima y detener a los dos sospechosos en el lugar.

Tras la consulta judicial, la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad avaló las detenciones y avanzó con la imputación de ambos agresores que fue concedida por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Ana.

Durante la audiencia posterior, la fiscalía solicitó que los acusados permanezcan detenidos bajo prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales concretos, especialmente por los antecedentes penales que registraban y la falta de arraigo acreditada en el expediente.

Finalmente, la jueza hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que ambos imputados continúen detenidos mientras avanza la investigación judicial por la violenta agresión ocurrida en pleno centro porteño.