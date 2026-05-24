El “Rey del Viagra”: robaba pastillas del laboratorio y las vendía sin receta a través de redes sociales
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Aprovechó su puesto de privilegio en la línea de producción para llevar adelante un “robo hormiga” y, posteriormente, organizar la comercialización del producto por su cuenta. No solo perjudicaba al laboratorio que le daba empleo: ponía en peligro la salud de sus clientes, que compraban sin receta un medicamento que debe ser usado bajo supervisión, en especial, los pacientes cardíacos.
Tras una investigación de casi tres años, la Policía de la Ciudad detuvo al llamado “Rey del Viagra” y le secuestró más de 8000 pastillas de sildenafil y de tadalafil, otro medicamento prescripto para personas con disfunción eréctil que, en ocasiones, es tomado por personas que esperan una mejora sustancial de su rendimiento sexual.
El “Rey del Viagra”, domiciliado en Barracas, sustraía las píldoras del vasodilatador de la línea de producción del Laboratorio Richet, situado en Tres Arroyos al 1800, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Luego las ofrecía a la venta a través de canales de internet, tanto vía redes sociales como las plataformas más populares de mensajería de telefonía celular.
“Tras el seguimiento del sospechoso durante largos períodos de tiempo, se verificó el modus operandi, que incluía los frecuentes traslados y la comercialización de los medicamentos”, explicó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad en un comunicado.
“El imputado trabajaba en el sector de producción de un laboratorio porteño y habría utilizado esa posición para sustraer comprimidos y otros productos medicinales, principalmente vinculados a sildenafil y tadalafil, que luego eran fraccionados, rotulados y comercializados por fuera de los canales legales”, se agregó.
Una vez que los detectives porteños completaron su pesquisa, aportaron los datos consolidados al juez federal Ariel Lijo, que ordenó los allanamientos en el laboratorio Richet y en el domicilio del implicado, situado en la avenida Vélez Sarsfield al 100, en Barracas.
Incautaron 8613 comprimidos de tadalafil y de sildenafil, stickers, etiquetas, frascos y cajas para el embalaje de las píldoras, además de bolsas que contenían unos 13 kilos de otros medicamentos también producidos y fraccionados por el Laboratorio Richet.
La Policía de la Ciudad secuestró documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308 relacionado con el imputado, que fue detenido y será indagado en las próximas horas en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro.
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