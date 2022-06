Dejaron firme la condena por abuso sexual contra el exfutbolista de Independiente Alexis Zárate

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia que condenó a seis años y medio de prisión al exfutolista de Independiente Alexis Zárate. El exjugador había sido condenado en 2017 por abusar sexualmente de la novia de un compañero, en un departamento de la zona de Wilde.

En las últimas horas, en una resolución dictada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal de la Nación desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa del exfutbolista.

Con esta resolución, quedó firme la condena que, el 18 de septiembre de 2017, le impuso el Tribunal Oral N° 1, de Lomas de Zamora. Luego de escuchar a los testigos y de evaluar las pruebas expuestas durante el debate, los magistrados del mencionado tribunal oral consideraron que Zárate fue responsable del abuso sexual con acceso carnal contra Giuliana Peralta quien en el momento del hecho, era la novia de su compañero de Independiente, Martín Benítez.

Alexis Zárate era jugador de Independiente cuando cometió el abuso sexual

El hecho ocurrió el 16 de marzo de 2014 en un departamento de Wilde, donde vivían Zárate y otro joven, y al que habían ido Benítez y Peralta después de haber estado en un boliche de Quilmes.

Actualmente, Zárate, está detenido en el penal de Saavedra, cerca de Bahía Blanca, donde cumple la condena que le impuso el Tribunal Oral N° 1, de Lomas de Zamora. Quedó preso en julio de 2020, después que la Sala II de la Cámara de Casación penal bonaerense rechazó un planteo de su defensa.

Del fútbol a la cárcel

Zárate y Martín Benítez, ambos nacidos en 1994, se hicieron amigos luego de compartir la misma categoría durante varias temporadas. Benítez, con apenas 17 años saltó sin escalas de la sexta división al plantel profesional. Los dos integraron el plantel de la selección Sub 17 que jugó el Mundial 2011, en México. Zárate, de hecho, fue titular en la mayoría de los partidos, incluso ante Inglaterra, en los octavos de final, en lo que fue derrota por penales. Ese mismo año ya habían viajado a Ecuador para jugar el Sudamericano. En 2009, el cordobés había tenido su primer roce internacional al ser convocado para el Sudamericano Sub 15 de Bolivia. Tuvo, más tarde, citaciones a la Sub 20, al igual que Benítez.

Alexis Zárate había jugado en los seleccionados juveniles

En 2013 debutó con 19 años en la primera de Independiente. Pese a la acusación del abuso sexual, cuya condena quedó hoy firme, Zárate siguió algunos años más en su actividad deportiva. Jugó 13 partidos en Independiente y luego fue transferido a Temperley. Quedó preso en julio de 2020, casi tres años después de la sentencia en primera instancia.