Femicidio: detuvieron al sospechoso de degollar a una mujer en una vereda en La Matanza

Después de varias horas de intensa búsqueda, la Justicia y la policía bonaerense detuvieron al principal sospechoso del homicidio de Karina Janet Palomino Arotinco, la mujer que fue degollada el domingo por la mañana en una vereda de un barrio del municipio de La Matanza. Se supo que el supuesto atacante y la víctima se conocían, aparentemente por una relación amorosa paralela.

Manuel Alberto Norry, de 46 años, fue encontrado por miembros de la DDI La Matanza una vez que regresó de trabajar en un bar porteño, confirmaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Previamente, en una tarea de investigación minuciosa, los efectivos se habían acercado al comercio donde tiene su actividad el sospechoso. Allí se entrevistaron con los dueños -que serían familiares del hombre-y, ante la presión, reconocieron al acusado. El aprehendido quedó a disposición del fiscal Adrián Arribas, quien lo indagará en las próximas horas.

Detuvieron al hombre que degolló a una mujer en una vereda en La Matanza: quién es. captura de redes

Para llegar al principal sospechoso del crimen de la mujer de 44 años los investigadores se valieron de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña, en la localidad matancera de Lomas del Mirador, sitio donde ocurrió el homicidio, para ir detrás de sus pasos.

Otra de las claves para esclarecer el hecho fue el perro que se ve en el video, que la víctima había sacado a pasear a primera hora de este domingo. Los investigadores percibieron, al ver las imágenes de las cámaras, que el animal no solo seguía a Palomino Arotinco, sino que después del ataque también iba detrás del agresor como si lo conociera.

Hasta el momento, los investigadores se habrían enterado de que la víctima mantenía una relación amorosa paralela con Norry y que, a su vez, el hombre es el cuñado de una amiga de Palomino Arotinco, con quien la mujer había ido a bailar en la noche del sábado previo al crimen.

Qué pasó este domingo

Este domingo, a pocos minutos para las 7 de la mañana, Palomino Arotinco salió a pasear a su perro por las calles de Lomas del Mirador luego de volver a bailar. Las primeras versiones indican que una cámara de seguridad logró captar a las 06.57 el momento en el que la víctima comenzó a ser perseguida por el agresor sin darse cuenta.

Segundos después, una vecina oyó gritos en la vereda y al salir de su casa vio a la víctima lastimada, tendida en el asfalto y con un corte profundo en el cuello.

Cuando personal médico arribó al lugar, constató que Palomino Arotinco, de nacionalidad peruana, había fallecido y presentaba una herida cortante en el cuello y tórax. A la escena del crimen también arribó Isaías Américo Cornejo Cancho, pareja de la víctima, quien fue quien la reconoció.