Delincuentes armados golpearon y maniataron a dos empleados del subte: se llevaron toda la recaudación

Dos empleados de una boletería de la línea H de subterráneos fueron maniataros y golpeados por dos delincuentes armados que con una amoladora abrieron la caja de seguridad y se llevaron la recaudación de la estación Hospitales, en el barrio porteño de Parque Patricios, informaron hoy fuentes policiales.

El robo se registró ayer por la noche, cerca de las 22, cuando los delincuentes armados irrumpieron en la estación Hospitales de la línea H del subte, ubicada sobre la avenida Almafuerte al 300, en el citado barrio porteño.

Según precisaron fuentes policiales, luego de amenazar a los dos empleados de la boletería a punta de pistola, los asaltantes ingresaron al sector de las cajas, donde los golpearon y maniataron . Además, los delincuentes sacaron una amoladora con la que forzaron la caja fuerte y robaron el dinero que allí había.

Finalmente, los ladrones se dieron a la fuga mientras que las víctimas fueron atendidas por algunos golpes.

La División Subterráneos de la Policía de la Ciudad tomó intervención del hecho y se lo comunicó a la Fiscalía de Instrucción 7, a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, quien ordenó que se realicen las directivas relacionadas a un robo a mano armada.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad para establecer las identidades de los sospechosos y el recorrido que realizaron luego de darse a la fuga.

Por su parte, en diálogo con TN, Cristian Landaburu -una de las víctimas de robo- dio detalles del momento en que fue increpado y reducido por los delincuentes. “Era el momento de retirarme. Fui al baño, me acerqué a fichar y, cuando estoy volviendo, mi compañero abrió la puerta me redujeron, me metieron adentro y me tiraron al piso. Nos golpearon, nos dieron patadas y sacaron una amoladora”, dijo el trabajador del subte.

El hombre indicó que, si bien no puede establecer la cifra del dinero que los delincuentes se robaron, calculó que por turno en una boletería se recauda entre 200 y 300 mil pesos y que desde el martes pasado no habían retirado dinero de la caja .

En tanto, metrodelegados encuadrados en Asociación Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agysyp) también denunciaron este “nuevo hecho de inseguridad en el subterráneo”.

“Desde nuestro sindicato hemos denunciado infinidad de veces estos temas de inseguridad en nuestro trabajo, hemos concurrido infructuosamente a diversas reuniones con el Gobierno de la Ciudad y la empresa Emova, sin tener ningún resultado ante estos hechos que van en aumento en cantidad y gravedad”, indicaron en un comunicado.

Y añadieron: “Los trabajadores del subte nos encontramos en estado de alerta ante esta grave situación y exigimos con urgencia una inmediata respuesta de las autoridades de Emova y el Gobierno de la Ciudad”.

