Deliveries justicieros: persiguieron y golpearon a un ladrón tras el robo de una moto

El grito se escuchó entre el ruido de los motores: “¡Ahí está!”. En segundos, una caravana de repartidores aceleró por las calles de Mar del Plata. Buscaban a un hombre que, horas antes, le había robado la moto a uno de ellos, un joven menor de 30 años. Lo encontraron en la intersección de 11 de Septiembre y 228. Lo redujeron en el piso y comenzaron a golpearlo mientras le exigían que dijera dónde estaba el vehículo. La escena, registrada en varios videos, se viralizó en redes sociales y los usuarios bautizaron como la “brigada antirrobos” el accionar de los trabajadores.

El episodio ocurrió este sábado por la tarde, cuando un grupo de trabajadores de la aplicación PedidoYa decidió actuar por cuenta propia tras el robo. Según relataron, la moto había sido sustraída esa misma jornada. Gracias al sistema de geolocalización, lograron detectar la ubicación del rodado y organizaron un operativo improvisado para recuperarlo. La persecución terminó en una esquina del sur de la ciudad, donde el sospechoso fue interceptado por varios deliveries que se desplazaban en caravana.

En las imágenes que circularon después se observa cómo varios repartidores rodean al hombre, lo tiran al suelo y lo golpean mientras este pide que dejen de agredirlo. “¿Ahora pedís por favor?”, le responden, en medio de insultos y reclamos para que revele dónde estaba la moto, que aún no había sido hallada en ese momento. La tensión se mantuvo durante varios minutos, según explicaron, el acusado luego habría sido entregado a la policía. En tanto, no se sabe si el repartidor pudo recuperar su herramienta de trabajo.

Repartidores de Mar del Plata persiguieron y golpearon a un ladrón tras el robo de una moto

Los videos del ataque se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron debate sobre la inseguridad y las reacciones violentas frente a los robos. En las grabaciones se escucha a los repartidores increpar al acusado mientras lo golpean y lo filman con sus teléfonos. Algunos de los presentes alentaban a continuar con la agresión, mientras otros pedían que se lo entregara a las autoridades.

Este tipo de episodios no es aislado. En febrero, en el conurbano bonaerense, se registraron hechos similares. En uno de ellos, un grupo de repartidores ingresó a un asentamiento en Lomas del Mirador para recuperar la moto que le habían robado a un compañero. La secuencia también fue grabada y viralizada. Según contaron entonces, el robo había sido una emboscada: la víctima recibió un pedido falso y, al llegar al lugar, fue atacada por varios hombres armados. Los deliveries se organizaron por WhatsApp, fueron en caravana y lograron sacar la moto del barrio tras una discusión con los delincuentes.

Deliveries recuperaron nuevamente una moto en Las Antenas

En ese caso, el joven asaltado había advertido a sus compañeros que el pedido no le generaba confianza. Cuando llegó al lugar, fue abordado por seis personas que intentaron apuñalarlo. Forcejeó y logró escapar, aunque le robaron la moto. El celular quedó enganchado en pecho y no pudieron quitárselo, lo que permitió que avisara al grupo y a la Policía. Los repartidores se coordinaron con un patrullero, entraron al asentamiento y recuperaron el vehículo. Según relataron, durante el ataque hubo disparos, aunque nadie resultó herido.

En ambos casos, los trabajadores actuaron por cuenta propia, sin esperar la intervención policial, y documentaron todo con sus celulares. Las imágenes se multiplicaron en redes sociales y volvieron a poner en foco la inseguridad que enfrentan quienes realizan repartos en la vía pública. La falta de información oficial sobre las consecuencias judiciales de estos hechos mantiene abierto el debate sobre los límites de la autodefensa y la violencia en contextos de robo.