Juicio por la muerte de Diego Maradona: “Era igual que mi padre, alcohólico, que falleció unos meses antes”, dijo el psicólogo Carlos Díaz

El año pasado, cuando su abogado, Diego Olmedo anunció que su asistido tenia la intención de declarar, estalló el escándalo protagonizado por la entonces juexza Julieta Makintach, que derivó en la nulidad del debate, Hace 48 horas, cuando estaba todo listo para que el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro lo escuchara, un problema técnico obligó a suspender la audiencia. Hoy, el psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados por la muerte de Diego Maradona, pudo hablar.

Solo respondió las preguntas de su abogado. Cuando Olmedo le preguntó que ganó con el fallecimiento de Maradona, Diaz respondió: “Todo pérdida. Yo le agradezco a mis pacientes que confían y saben lo que es tratar a un adicto. Tuve pérdida económica, emocional, porque lo que más impotencia me da a mí, más allá de estar sentado acá, es que yo notaba que él tenía ganas de estar sobrio”.

Y después agregó: “La evidencia marcó eso, el examen toxicológico lo marcó. Maradona arrancó consumiendo todos los días y terminó limpio con 23 días sin consumir. Me parte el alma eso. Estoy convencido de que se podía lograr, sigo convencido de eso y es lo que me da más bronca”.

Antes, a modo de presentación, dijo que se recibió con diploma de honor en Licenciatura en Psicología con un promedio de 9.12.

Después contó que conoció a Maradona 29 días antes de su muerte por intermedio del abogado Matías Morla, representante de Diego.

“Lo conozco el lunes 26 de octubre. Vamos con Morla. Maradona estaba bebiendo vino en un sillón. Fue la primera imagen me impactó ya que era igual que mi padre, alcohólico, que falleció unos meses antes por una enfermedad de Parkinson, que es derivada de la adicción. Me puso contento que (Maradona) tenía un real deseo de cambio. Le explique que lo que funcionaba realmente era un modelo de abstención, consumo cero”, dijo Díaz.

Después dijo que Maradona era “inestable e impredecible, como también había dicho en su declaración Gianinna, una de las hijas del Diez.

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