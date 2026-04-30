De película: evacuaron en helicóptero a un tripulante que sufrió múltiples fracturas en alta mar

Un marinero que sufrió múltiples fracturas en alta mar fue aeroevacuado de emergencia a unas 85 millas náuticas de Puerto Deseado en un espectacular operativo en Santa Cruz.

El trabajo fue realizado por personal especializado de la Prefectura Naval Argentina que asistió a un hombre que trabajaba a bordo del pesquero “API VII” que sufrió graves lesiones mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur.

La situación se originó cuando el capitán del buque se comunicó con la autoridad marítima nacional para informar que uno de los marineros presentaba fracturas expuestas múltiples de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda, producto de un accidente ocurrido durante la realización de sus tareas a bordo.

Salvataje Prefectura

Según se informó, ante esa situación se establecieron radioconsultas con el personal sanitario de la fuerza de seguridad federal. Sobre esa base se le realizaron al herido los primeros cuidados médicos para estabilizarlo, al tiempo que se coordinaba de manera urgente su traslado en helicóptero .

En ese contexto, desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegaron un avión de la Prefectura para brindar apoyo logístico y un helicóptero de la fuerza (con nadadores de rescate y un médico a bordo) que se dirigió hacia la zona donde se encontraba el buque.

Una vez que la aeronave se posicionó sobre la embarcación, en una maniobra de alta complejidad se logró izar al herido y ponerlo a salvo.

Durante el transporte sanitario hacia el aeródromo de Puerto Deseado el paciente recibió las primeras atenciones. Finalmente, al arribar al lugar, fue trasladado en ambulancia al hospital distrital de la ciudad santacruceña.

Prefectura aeroevacuó a un hombre que sufrió múltiples fracturas en altamar (Prensa Prefectura)

Cómo es el protocolo

Cuando alguien requiere la intervención de un médico en altamar, el capitán del navío se conecta por radio con la prefectura que esté más cerca de donde esa embarcación está.

En ese mismo instante se pone en contacto con un médico de la Prefectura, que es la persona que toma nota de los síntomas y evalúa si puede indicar alguna medicación o si se requiere una aeroevacuación de urgencia, como ocurrió en este caso en el que el tripulante presentaba fracturas.

En ese momento comienza la coordinación desde la Dirección de Tráfico Marítimo Fluvial y Lacustre, de la que depende el servicio de aviación de Prefectura.

Ellos definen el envío de un helicóptero para hacer la aeroevacuación. Coordinan con el capitán de la nave en cuestión para conocer la ubicación del buque y se envía el helicóptero desde la estación aérea de Comodoro Rivadavia o desde Mar del Plata, según dónde esté localizado el barco.

En el helicóptero van nadadores de rescate; la aeronave se posiciona sobre el buque, baja una canasta sanitaria con los nadadores de rescate, ubican a la persona que está en emergencia dentro de esa canasta, la izan y una vez que está a bordo del helicóptero se le hacen las primeras atenciones médicas, ya que cuando se hacen aeroevacuaciones también viaja un médico.

Al mismo tiempo se va coordinando con el aeropuerto más cercano al que el helicóptero tiene que llegar, de forma que cuando aterrice ya lo esté esperando una ambulancia para el traslado al centro asistencial más cercano o a uno específico, en función de la atención que requiera el paciente.