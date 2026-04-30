Desarticularon una banda de estafas virtuales: más de 250.000 dólares y ocho detenidos

Una organización dedicada a cometer estafas virtuales mediante criptomonedas y a través de “cuevas” financieras fue desarticulada al cabo de 21 allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

La banda estaba integrada por dos familias y ocho de sus miembros quedaron imputados en la investigación. Incluso se concretó la detención de uno de los involucrados, ya que registraba un pedido de captura vigente a requerimiento de la Justicia de La Rioja.

En la causa hay 200 damnificados en todo el país y se estima que, en función de lo secuestrado en los allanamientos, ese número sea mayor.

Parte del material incautado durante los 21 allanamientos realizados en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires (Prensa Ministerio de Seguridad)

El operativo permitió el secuestro de más de 250.000 dólares (172.000 en billetes y otros 80.000 en monedas digitales), vehículos y dispositivos electrónicos.

Las tareas estuvieron a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con autoridades judiciales de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y Chubut, articuladas por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, Chubut.

La causa se inició en 2023 tras una denuncia por estafa en la ciudad chubutense de Puerto Madryn. La damnificada había invertido más de 100 millones de pesos y tras un mes de obtener ganancias el dinero nunca le fue devuelto, lo que derivó en la intervención de la Justicia provincial.

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda dedicada a las estafas virtuales

Los imputados ofrecían invertir en sociedades “fantasmas” mediante la compra de acciones y también en empresas que cotizan en la Bolsa. Además, crearon una app ficticia donde los damnificados podían ver falsos movimientos financieros de las empresas en las que supuestamente habían invertido.

Al momento de querer recuperar el dinero, los responsables de las operaciones se excusaban con el argumento de que por supuestas restricciones administrativas del Banco Central no podían hacer movimientos de dinero.

En este sentido, la investigación realizada por los expertos de la Policía de la Ciudad reveló la “ruta del dinero digital” a través de la cual la banda transformaba el capital obtenido de las estafas en activos digitales y detectaron maniobras financieras ilícitas, como ser la compra de autos y la importación de electrodomésticos para luego venderlos a través de canales online.

En los allanamientos hubo ocho personas detenidas (Prensa Ministerio de Seguridad)

Uno de los imputados era el responsable de la creación de empresas “fantasma”, otros dos eran los encargados de crear inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres de propiedades y otros figuraban como dueños de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como “cuevas” financieras. Todo ese entramado permitía “limpiar” el botín obtenido de las estafas, según se informó.

Los procedimientos se realizaron en domicilios y oficinas con fachadas de agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad eran centros de operaciones de la banda.

Se hicieron 12 allanamientos en propiedades ubicadas en los barrios porteños de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. Otros nueve operativos se efectuaron en los partidos bonaerenses de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

El operativo permitió el secuestro de más de 250.000 dólares (172.000 en billetes y otros 80.000 en monedas digitales), vehículos y dispositivos electrónicos (Prensa Ministerio de Seguridad).

Durante los allanamientos se secuestraron más de US$172.000 y $6 millones, además de criptoactivos valuados en 80.000 dólares, cheques por cifras millonarias, vehículos adquiridos de manera ilícita, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones financieras.

Los operativos contaron con la participación de brigadas de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen, de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y de la División Innovación en Investigaciones Especiales.